La consellera Mollà reclama a la ministra de Transports una nova avaluació ambiental de l'ampliació del Port de València

La consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha sol·licitat a la nova ministra de Transports, Raquel Sánchez, una nova avaluació de les repercussions sobre els efectes de l'ampliació del Port de València en el litoral sud i en l'espai protegit Xarxa Natura 2000 Albufera.

Mollà ha remés una carta a la ministra en la qual detalla la necessitat d'una revisió en profunditat de l'avaluació d'impacte ambiental per a un projecte que ha canviat substancialment en els últims 14 anys. “Aquesta Conselleria de Transició Ecològica sosté, a la llum d'informes tècnics de l'òrgan Ambiental que represente, que és necessari tornar a avaluar l'impacte del Projecte”, afirma en el seu escrit. La consellera reclama al Ministeri que “exigisca una revisió en profunditat de l'avaluació d'impacte ambiental del projecte” del Port de València.

La carta es refereix als impactes apreciables que ja manifesta l'última ampliació del Port sobre el litoral i reivindica: “Les tècniques han evolucionat, la legislació ambiental ha avançat, existeix risc de major afecció a l'espai protegit Xarxa Natura 2000 Albufera de València i ens trobem davant un escenari climàtic que exigeix màxima precaució i garanties per a la sostenibilitat del nostre entorn”.

La responsable de Transició Ecològica va considerar dijous passat que fa falta “repensar aquest tipus d'infraestructures que passen per damunt de la legislació ambiental, i la jurisprudència europea”. Ambdues estableixen la necessitat que qualsevol avaluació que afecte un espai Xarxa Natura siga adequada a la llum dels millors coneixements i siga realitzada amb constatacions i conclusions que puguen dissipar qualsevol dubte científic raonable sobre els seus efectes.

Per a la consellera, l'ampliació del Port de València no suscita tampoc un consens nítid, com el que ha reclamat la ministra de Transports per a no paralitzar el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat per la seua afecció a la Ricarda, un paratge inclòs en la Xarxa Natura 2000.

Mireia Mollà creu que, a la llum dels coneixements dels quals ara es disposa, no és possible justificar la sostenibilitat aquest tipus de macroprojectes, com el de l'ampliació del Port de València l'afecció del qual sobre el parc natural de L’Albufera és evident.