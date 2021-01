Parelles que viuen separades o cures de majors i xiquets, excepcions a la prohibició de reunions entre no convivents al territori valencià

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat dilluns el decret que regula les noves restriccions anunciades diumenge pel president del Govern valencià, Ximo Puig, relatives a les reunions entre no convivents en l’àmbit públic i privat i al tancament perimetral de les ciutats de més de 50.000 habitants durant el cap de setmana.

Les mesures estan justificades segons “les orientacions de l’Organització Mundial de la Salut i es consideren, d’acord amb la gravetat de les dades epidemiològiques i assistencials actuals, mesures proporcionals, necessàries i justificades per a la protecció dels drets a la vida, a la integritat física i a la salut de tota la població i, especialment, de les persones més vulnerables, amb la finalitat de reduir els nombrosos brots de contagis que es produeixen en les reunions familiars i socials, alleujar la pressió assistencial que pateix el sistema sanitari i evitar la pèrdua de vides, totes insubstituïbles”.

Des del punt de vista jurídic, estan emparades “d’acord amb l’habilitació establida en l’article 2, apartat 2, del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per a contindre la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, tenint en compte la valoració global d’indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, i amb base en els informes de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública”.

Quant a les reunions entre no convivents, el decret estableix que “en espais d’ús públic, tant tancats com l’aire lliure, la permanència de grups de persones queda condicionada al fet que no se supere el nombre màxim de dues persones, llevat que es tracte de persones convivents i sense perjudici de les excepcions previstes”.

A més, “en domicilis i espais d’ús privat, tant a l’interior com a l’exterior, es permeten únicament les reunions familiars i socials de persones que pertanyen al mateix nucli o grup de convivència”.

Totes dues mesures inclouen excepcions. En concret, s’exceptuen de les limitacions establides les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures, com l’atenció i acompanyament a persones menors d’edat, persones majors, en situació de dependència, amb diversitat funcional o en situació d’especial vulnerabilitat”.

També queden fora de la prohibició general els casos “de la convivència alterna de fills i filles amb els progenitors o progenitores no convivents entre ells”, a més de “l’acolliment familiar de persones menors d’edat en qualsevol de les seues tipologies” i de “la reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents”.

Finalment, s’exceptuen també els casos de “persones que viuen soles, que podran formar part d’una altra única unitat de convivència formant una unitat de convivència ampliada. Cada unitat de convivència ampliada només podrà integrar una única persona que visca sola. I la persona que visca sola podrà formar part exclusivament d’una unitat de convivència ampliada durant tot el període de vigència de la mesura”. Així doncs, persones que visquen soles podran reunir-se amb el seu nucli familiar si volen.

D’altra banda, el decret prorroga també el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana fins a la mitjanit del 15 de febrer i fins a la mateixa data dels municipis de més de 50.000 habitants entre les 15.00 hores de cada divendres i les 06.00 hores de cada dilluns, i des de les 15.00 hores de cada vespra de festiu fins a les 15.00 hores de l’endemà del festiu.

Els municipis afectats són Alacant, Alcoi, Benidorm, Castelló de la Plana, Elda-Petrer, Elx, Gandia, Oriola, Paterna, Sagunt, Torrent, Torrevella, Sant Vicent del Raspeig, València i Vila-real.