El parlament valencià aprova instal·lar càmeres en els escorxadors per evitar el maltractament animal

El parlament valencià ha aprovat una iniciativa perquè la Generalitat inicie la instal·lació de càmeres de vigilància en escorxadors de titularitat pública i desenvolupe el marc normatiu per als de titularitat privada. La iniciativa, presentada pel PSPV-PSOE al novembre del 2019 i retardada per la pandèmia, ha tingut el suport de tots els grups parlamentaris, excepte Vox.

La iniciativa planteja instal·lar un circuit tancat de videovigilància per comprovar el “compliment dels nivells mínims normalitzats de benestar animal” exigits per la Unió Europea i va començar a tramitar-se arran que l’ONG Equalia fera públics uns vídeos gravats en uns quants escorxadors de la Comunitat de Madrid en què denunciaven casos greus de violència contra els animals. En concret, demana “garantir la protecció dels animals en el moment de la matança i evitar-ne el maltractament”.

La proposta demana a la Generalitat Valenciana que comence a desplegar la normativa necessària per a implementar els circuits d’enregistrament en empreses privades i que, mentre es produïsca, es comencen a instal·lar en els escorxadors de titularitat pública. Segons explica el diputat socialista David Calvo, altres països com França o Escòcia ja desenvolupen accions similars i aquesta mesura ja s’ha aprovat en parlaments com el balear o el català. La crueltat animal no és una qüestió generalitzada, explica el diputat que s’encarrega dels temes de benestar animal, però grans operadors industrials i professionals veterinaris s’hi han posicionat favorablement. La instal·lació de càmeres facilita la faena dels veterinaris i ajuda que no es perda la traçabilitat dels animals, una qüestió de seguretat alimentària. “És un pas important per a fiscalitzar” la indústria alimentària, afirma el diputat.

Dimarts mateix el Ministeri de Consum que dirigeix Alberto Garzón, d’Unides Podem, va traure a exposició pública el projecte de reial decret per a la instal·lació de càmeres de videovigilància en tots els escorxadors espanyols a instàncies de la mateixa ONG. Equalia ha publicat sis investigacions en sis escorxadors diferents, que van revelar una violència “mai abans vista a Espanya: animals colpejats, xafats, degollats sense atordiment, una vaca penjada mentre un operari li tallava les potes quan encara estava conscient, un treballador orinant en els corrals on allotgen els animals o corders entrant en la cadena sense ser aptes per al consum”, explica l’organització en un comunicat. Unes imatges que, segons el parer del diputat socialista, mostren “fins on arriba la crueltat humana”.

El ministeri de Garzón elabora el decret a través de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, amb l’objectiu de garantir el compliment de la normativa vigent. En el cas espanyol, aquesta obliga a “designar un encarregat de benestar animal” sota la responsabilitat del qual recauen les bones pràctiques en el moment de la matança. Entre les quals, els “sistemes d’atordiment”, que consisteixen a deixar inconscient l’animal perquè no patisca en morir.

Tant el ministeri com el parlament autonòmic consideren que els consumidors demanen més informació sobre les condicions dels animals en granges i escorxadors i això exigeix més transparència i control sobre les pràctiques de la indústria alimentària. La proposició aprovada inclou crear una línia de finançament per a la instal·lació d’aquests dispositius.