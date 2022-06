El pavelló de Nou Moles a València estarà acabat al setembre després d’anys d’aturades i dos canvis de projecte

Els veïns del barri valencià de Nou Moles disposaran d’ací a pocs mesos d’una gran instal·lació esportiva de primer nivell llargament demanada i l’execució de la qual ha experimentat tota mena vaivens i situacions que n’han allargat la finalització durant una dècada, amb els inconvenients que això ha generat per als ciutadans de l’entorn.

La infraestructura, situada en la confluència dels carrers de Burgos, Lluís Lamarca i Castell de Benissanó, s’alça sobre la parcel·la del mític pavelló Marcol, el primer pavelló cobert que va tindre la ciutat, construït el 1964, en què es van formar multitud d’esportistes valencians.

El 2008 es va enderrocar a causa de l’estat de deterioració i en el seu lloc l’Ajuntament de València va projectar un nou pavelló esportiu de referència, no sols per al barri, sinó per a la resta de la ciutat, a executar per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.

Les obres del nou pavelló van arrancar el 2012, en plena crisi econòmica, i des de llavors han patit diversos problemes. Tal com explica l’actual director general d’Esports, Josep Miquel Moya, “quan va entrar el nou Govern del Pacte del Botànic el 2015 les obres estaven dos anys parades”.

Segons explica, llavors ja s’havia fet una primera modificació del projecte amb augment del cost inclòs i la constructora va demanar una altra revisió, perquè entenia que tal com estava previst no era realitzable: “Vam consultar amb una assessoria externa el que deia la constructora i la conclusió va ser que l’obra sí que era realitzable, encara que se’n reconeixia la complexitat, per la qual cosa es va acordar una segona modificació del projecte amb un nou augment del pressupost, però dins dels paràmetres establits per la conselleria”.

Amb la pandèmia, les obres van tornar a alentir-se i es van tornar a parar. Segons Moya, la constructora va al·legar falta de subministraments i augment de preus, per la qual cosa van tornar a sol·licitar una pròrroga i una altra modificació.

No obstant això, “en aquesta ocasió s’ha aconseguit un acord per a un nou calendari que estableix un marge de temps per a acabar les faenes fins al 30 de setembre, però no s’ha acceptat la modificació”.

Així doncs, en aquest cas el que s’ha acordat “és una adequació d’algunes instal·lacions que no suposen un augment dels costos”. A falta de la liquidació final, el complex tindrà un cost d’uns 12 milions d’euros: “Actualment queda poc per a acabar, instal·lar algunes mampares i perfilar els acabats, que moltes vegades és el que més temps costa, però destinarem un inspector perquè controle que tot es fa adequadament fins que acabe l’obra i s’entregue a l’Ajuntament”.

Dues piscines i pista multiusos

El nou pavelló esportiu comptarà amb una pista principal amb aforament de 1.610 espectadors: 1.386 en graderies fixes i 224 més en graderies mòbils. Aquesta pista podrà usar-se per a la pràctica d’handbol, futbol sala, hoquei sala, bàsquet i voleibol.

Les instal·lacions inclouen també dues piscines. Una de waterpolo vàlida per a fer-hi campionats del món i de la Federació Internacional de Natació. L’altra serà una piscina coberta dedicada a la pràctica educativa de la natació. També tindrà dues sales de fitnes i una de musculació, uns quants vestidors i també espais de magatzems i despatxos.