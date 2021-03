Ciutadans manté els seus pactes amb el PP a l’Ajuntament i la Diputació d’Alacant enmig de la sacsejada de la dreta a Espanya

La ruptura de Ciutadans amb el PP de Múrcia és un terratrémol que està tenint rèpliques en tot l’Estat i ha obert una crisi en el Govern de la Comunitat de Madrid. Els parlaments i les institucions en què els dos partits de dretes tenen acords han començat a tremolar amb la complicitat del PSOE, que amaga de presentar mocions de censura i ofereix pactes amb els taronges per desbancar els populars. A Alacant, el feu de la dreta valenciana, el PSPV tendia dimecres la mà a Ciutadans en la Diputació, esperant que els de Toni Cantó seguiren els passos de Juan José Molina, el seu representant a Múrcia.

El grup socialista que lidera Toni Francés ha oferit als dos diputats provincials de Ciutadans presentar una moció de censura contra el popular Carlos Mazón, una qüestió que en poques hores els representants taronges han rebutjat. Francés tornava així als populars les mocions de censura de les quals aquests han eixit beneficiats a costa d’alcaldes socialistes, com en el cas de Teulada fa poques setmanes. En la Diputació d’Alacant PP i PSOE tenen els mateixos representants –14– per la qual cosa els dos edils de Ciutadans resulten clau en qualsevol aliança.

De moment, els representants de PP i Ciutadans rebutgen qualsevol mena de ruptura i pacte amb els socialistes que pose en perill la seua aliança. El coordinador provincial de Ciutadans a Alacant i diputat provincial, Javier Gutiérrez, considera que el seu pacte gaudeix de “bona salut”, una expressió que adoptava el seu homòleg popular i president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón.

Ciutadans considera que la situació de Múrcia “no és extrapolable” i que els acords “no han de trencar-se només per l’efecte dòmino i sense que hi haja un motiu de pes”. A Múrcia, considerava Gutiérrez, “no hi havia bona relació, cosa que no passa ací”. “Els objectius dels pactes de govern estan complint-se i es tracta d’equips estables”, ha insistit el portaveu de Cs en la Diputació. El portaveu de Ciutadans a la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, censurava l’actuació dels seus socis de Múrcia, dirigia les seues crítiques a Inés Arrimadas, a qui acusa d’haver amagat la decisió, i exigia una convocatòria del comité de direcció urgent. La maniobra de la seua formació a Múrcia ha activat les veus crítiques amb el lideratge d’Inés Arrimadas, encapçalades pels barons territorials.

La jugada dels taronges també ha posat en alerta els populars, que poden veure en risc els seus governs. No obstant això, el president del PP d’Alacant es mostrava tranquil amb el seu acord de Govern: “Tant en l’Ajuntament com en la Diputació estem treballant molt units i amb equips estables”, expressava Mazón, que indica que “estem treballant braç a braç per traure la província d’Alacant de la situació en què està de crisi sanitària, social i econòmica a causa de la pandèmia”.