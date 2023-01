La defensa de Camps ataca a l'acusació particular de la Generalitat que el seu successor del PP va rebutjar exercir

En la primera sessió del judici per la peça separada 5 del 'cas Gürtel', iniciat aquest dilluns després de la suspensió de la setmana passada, les defenses han atacat, pràcticament a l'uníson, la presència del lletrat que representa en la causa l'acusació particular que exerceix la Generalitat Valenciana, Emilio Amezcua. En primera fila del banc dels acusats, els caps de la xarxa (Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez) escoltaven les al·legacions mentre que Francisco Camps s'ha situat en el seient més allunyat —al fons a la dreta de la sala— de la resta d'acusats, una desena dels quals, entre ells alguns dels seus antics alts càrrecs, han arribat a pactes de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció.

En la fase de qüestions prèvies del judici per les adjudicacions de la fira Fitur i els contractes menors a la trama, celebrat en l'Audiència Nacional, la representant d'Anticorrupció ha demanat que es determine “quina és la representació i la legitimitat” de la Generalitat Valenciana, admesa fa dos anys pel tribunal en la seua condició de perjudicada. La fiscal ha plantejat dubtes sobre “el perímetre” i el “mandat” de la representació jurídica, en referència a si representa exclusivament a la Generalitat Valenciana o també a la resta d'entitats, fundacions i empreses públiques que figuren en la causa.

El lletrat al·ludit ha assegurat que la seua tasca abasta tant la “matriu” de la Generalitat com els ens del sector públic autonòmic. Emilio Amezcua ha matisat que és un “lletrat particular” a qui se li va encarregar personar-se i dur a terme la defensa jurídica de l'administració valenciana. “A través d'un contracte menor”, ha indicat.

El paper de la representació jurídica de la Generalitat, en mans del Pacte del Botànic format pel PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem, ha protagonitzat gran part de la fase de qüestions prèvies. La primera vista del judici es va suspendre el passat 23 de gener degut a un escrit d'última hora (registrat de matinada) en el qual el Govern valencià demanava un augment de la indemnització en concepte de responsabilitat civil. L'escrit no va poder ser traslladat a les parts, segons va dir el president del tribunal, la qual cosa va comportar la suspensió preventiva del judici.

El contracte, per a exercir la defensa com a actor civil, preveu un termini d'execució d'un any per un import d'adjudicació de 9.982 euros. L'últim Govern autonòmic popular d'Alberto Fabra va rebutjar en 2014 exercir l'acció penal i de responsabilitat civil que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana li va oferir en aquesta peça separada del 'cas Gürtel'. No obstant això, l'Executiu del Pacte del Botànic va revocar tres anys després aquell acord i va autoritzar l'exercici de l'acció de responsabilitat civil mitjançant contractació externa.

La intenció del contracte menor, segons la resolució d'adjudicació, passa per “millorar” la posició jurídica de la Generalitat Valenciana en la causa de cara a recuperar actius econòmics dels quals va ser “indegudament privada”. Així, l'anunci de contractació va ser remés a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València. Després de la selecció de cinc candidats amb les ofertes més avantatjoses i una entrevista personal, el contracte va ser adjudicat a Emilio Amezcua.

El lletrat de Francisco Correa s'ha preguntat “què pretén” l'acusació particular. Per part seua, la defensa d'Álvaro Pérez 'El Bigotes' ha al·legat que l'escrit de la Generalitat produeix un “desbordament” de l'acte d'obertura de judici oral dictat pel jutge instructor.

A més, l'advocat de Dora Ibars, antiga alt càrrec del Govern de Camps, ha recordat que el contracte menor “no pot excedir un any de duració” i “no es pot renovar”. “Sense la legitimació per a intervindre en aquest procés no hi hauria cap suport perquè el lletrat estiguera en aquesta sala”, ha dit en referència al representant de l'acusació particular.

La defensa de la funcionària María Paz Aviñó ha afirmat que es tracta d'un “fraccionament de contractes” i ha demanat que els escrits de la Generalitat Valenciana siguen inadmesos.

Camps rebutja el vídeo de les noces de 'El Bigotes'

La lletrada de Francisco Camps ha reiterat la petició d'anul·lació de la causa per a l'expresident valencià, entre altres motius, per la prescripció dels delictes. També ha dit que la personació de la Generalitat és contrària a la llei de l'Advocacia de la Generalitat.

La defensa de Camps ha considerat “impertinent” i “inútil” la petició de la Fiscalia Anticorrupció que s'aporte el vídeo de les noces d'Álvaro Pérez El Bigots, a la qual va assistir l'expresident popular.

Es tracta, segons el Ministeri Públic, d'una prova que “evidencia” la relació personal entre el delegat de la trama Gürtel a València i l'acusat Francisco Camps.

En declaracions als mitjans a la seua arribada a la seu de l'Audiència Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), recollides per Europa Press, Camps ha denunciat el que considera una “persecució feroç” per part del Ministeri Públic i de l'actual president de la Generalitat, Ximo Puig.

Preguntat sobre si tem que els pactes que han tancat alguns dels principals acusats en aquesta vista oral amb Anticorrupció puguen perjudicar el seu defensa, Camps ha assegurat que no tem “absolutament res”.