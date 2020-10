Errejón suspén un acte a València per la situació sanitària a Madrid i Casado anuncia que acudirà a la celebració del 9 d’Octubre

Les limitacions de mobilitat a la Comunitat de Madrid atesa l’evolució de la pandèmia han provocat la cancel·lació d’un acte d’Íñigo Errejón a València programat per a dijous. La Fundació Nexe, fàbrica d’idees de Compromís, comunicava dimecres la suspensió de la taula redona “Sembrar l’alternativa. Rearticular l’espai popular plurinacional”, en què participava el dirigent i fundador de Més Madrid i Més País.

Segons l’organització, s’ha decidit posposar l’acte a causa de la situació sanitària provocada per la COVID-19, encara que les limitacions de la capital, on resideix el diputat en el Congrés, permeten el desplaçament per a activitats laborals. No obstant això, els participants, entre els quals estava Pilar González, senadora d’Avant Andalusia; Amadeu Mezquida, de la Fundació Nexe i Bloc-Compromís; i María Corrales, diputada d’En Comú Podem, consideraven que un acte públic, encara que d’aforament restringit, no era la millor imatge ateses les circumstàncies.

Mentrestant, el Partit Popular ha comunicat a la Generalitat Valenciana la presència del seu president, Pablo Casado, en l’acte institucional que se celebra en el Palau el pròxim 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Des del PP recorden que Casado va acudir l’any passat a l’acte en què el president Ximo Puig pronuncia el discurs institucional i fa lliurament de les distincions de la Generalitat Valenciana, que enguany recauen en el poble valencià i el personal essencial durant l’estat d’alarma. Casado resideix i desenvolupa la seua tasca parlamentària a Madrid, ciutat afectada per les restriccions perimetrals aprovades en la interterritorial de Sanitat pel ministeri i les comunitats autònomes, que sí que permeten desplaçar-se fora de la capital per qüestions laborals.

L’acte institucional d’enguany tindrà mesures especials derivades de la pandèmia, com una reducció d’aforament per als convidats en el Palau i una reducció dels premiats que garantisca el compliment de les mesures de distància i seguretat. Aquest protocol obligarà a distribuir els convidats per diversos salons del Palau de la Generalitat.

També s’ha eliminat la tradicional recepció a la societat civil que organitzava el Consell i la processó cívica, per la qual cosa la celebració quedarà reduïda al discurs institucional del president.