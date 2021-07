La Generalitat Valenciana impulsa una trobada monogràfica entre el Govern i les comunitats per accelerar la reforma del finançament

El Govern valencià impulsa un fòrum monogràfic sobre finançament autonòmic per accelerar la reforma del sistema. El ministeri d’Hisenda va acceptar dimecres la proposta del conseller Vicent Soler, que va plantejar en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrar una trobada que tracte en exclusiva la reforma del model de repartiment de recursos, caducat des del 2014.

El Govern valencià vol xafar l’accelerador per posar fi a un sistema que deixa any rere any un enorme forat en els seus comptes i engrandeix el deute públic. Segons l’últim informe del Banc d’Espanya, la Comunitat Valenciana té un deute equivalent al 49% del PIB, al capdavant d’Espanya. El responsable autonòmic d’Hisenda va llançar la proposta en el Consell assegurant que “totes les autonomies estem infrafinançades”, en referència al fet que l’Estat acapara més recursos dels que caldria en funció de la cessió de competències al sistema autonòmic. “Des del consens i el diàleg, analitzant tots els aspectes tècnics necessaris, hem d’abordar sense por el debat sobre una reforma en què tots hem d’eixir guanyant i que ha d’aconseguir que tots els ciutadans, amb independència del lloc de residència, disposen d’uns serveis públics fonamentals equivalents”, insistia Soler. “Els matisos que tenim les autonomies sobre el sistema de finançament són d’orde menor, perquè coincidim en l’anàlisi que necessitem més recursos”, va expressar Soler, que considera que “totes les autonomies podem eixir guanyant amb un nou sistema” que ha de debatre’s “amb calma, tranquil·litat i serenitat”.

Encara que la ministra Maria Jesús Montero contínua assegurant que presentarà les bases del nou model abans que acabe l’exercici, els dirigents valencians han començat a exercir pressió mitjançant l’aliança amb altres autonomies perquè no es demore un altre any. El president de la Generalitat, Ximo Puig, que ja ha celebrat trobades amb la presidenta balear Francina Armengol, va participar en un fòrum amb el dirigent gallec Alberto Núñez Feijóo i l’andalús Juan Manuel Moreno Bonilla i té programades diverses reunions, entre altres, amb el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, instava dimecres als dirigents del PP a sumar-se a l’acord.

Divendres se celebra la Conferència de Presidents Autonòmics quan es compleix un any de l’última trobada, una reunió que va ser habitual durant els primers mesos de l’estat d’alarma per acordar mesures que feren front a l’emergència sanitària. L’agenda de la trobada versa sobre el repartiment dels Fons Europeus i els plans per a la recuperació, però l’objectiu del Govern valencià és marcar en roig la reforma del sistema de finançament. El dirigent socialista insisteix que “per a un avanç de l’equitat entre tots els espanyols és fonamental abordar com més de pressa millor el canvi d’un model de finançament autonòmic” que no hauria de prolongar-se més enllà d’enguany. El model actual és “és injust i no garanteix la suficiència per a tindre un estat del benestar potent”, una base per a la recuperació després de la pandèmia, afirma Puig.