L’esquerra convalida en les Corts el decret que permet a les empreses accedir a 647 milions d’euros en ajudes públiques

El ple de les Corts Valencianes convalida dijous el decret d’ajudes a empreses per valor de 647 milions d’euros amb els vots del PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida. El decret de la Conselleria d’Hisenda serveix per a canalitzar els fons que l’Estat transfereix a les comunitats autònomes i que en la valenciana prenen el nom de Pla Resistir Plus, una injecció econòmica per a les empreses que eren viables abans de la crisi.

El decret “té com a objectiu reforçar el teixit productiu i facilitar la reactivació econòmica, així com protegir l’ocupació i actuar de manera preventiva sobre les finances públiques i els balanços del sistema financer”, ha defensat el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, en la seua intervenció per a explicar la norma. “Aquest pla és un plus d’ajuda, però sobretot un plus de futur, perquè té una mirada que ens permet establir les condicions per a un model econòmic valencià resilient, competitiu i innovador, essencial per a recuperar la nostra economia, i preparar-la per a competir en un escenari global”, ha insistit el Conseller.

Aquesta línia d’ajudes directes finança el deute pendent d’empreses que eren viables el 2019 i que han patit de manera significativa l’impacte de la COVID-19, “per ajudar-les a superar el clot econòmic que ha suposat la pandèmia, garantir-ne la solvència i establir-ne les bases de la recuperació”. “No volem deixar cap empresa arrere i posarem tots els recursos necessaris perquè la liquiditat arribe al nostre teixit productiu al més prompte possible”, ha emfatitzat el titular d’Hisenda. L’executiu autonòmic va acordar incorporar al repartiment de fons prop de 80 activitats econòmiques més –com la indústria manufacturera, el comerç i les activitats culturals– i tindre en compte els sectors econòmics que presenten una especialització superior a la Comunitat Valenciana.

Les ajudes d’aquest decret s’articulen en dues fases, una primera de “destinada principalment a empresaris o professionals que tributen en règim d’estimació objectiva en l’IRPF i empreses de nova creació, que poden accedir a una ajuda directa de fins a 3.000 euros per a atendre el pagament de deutes pendents”, assenyala Hisenda. La segona fase compta amb una dotació inicial de 447 milions d’euros –que el Consell estima ampliar per la demanda– destinada a empresaris i professionals que acrediten una caiguda significativa d’almenys el 30% en el seu volum de negoci durant el període de la pandèmia. L’ajuda oscil·larà entre els 4.000 euros mínims i podrà arribar fins als 200.000 euros com a màxim. Aquesta segona fase ja ha superat les 17.700 sol·licituds en tot just 48 hores de termini.

Els partits que sustenten l’executiu autonòmic posen en valor l’esforç econòmic, mentre l’oposició clama a l’uníson que les ajudes “arriben tard. La portaveu del PP, Eva Ortiz, va ironitzar que “és més fàcil donar un indult que una ajuda a un autònom”, mentre que la de Ciutadans, Ruth Merino, ha considerat que “són millorables, perquè es deixen fora molts autònoms”. Vox, per part seua, planteja “què passarà amb les pimes i els autònoms que han gastat els estalvis de la seua vida per no tindre un deute i no podran accedir-hi?”.

Cent milions de l’IVF a hostaleria i turisme

L’Institut Valencià de Finances ja ha aprovat més de 100 milions d’euros en ajudes directes al sector hostaler. La dotació inicial prevista era de 50 milions del Pla Resistir, però la demanda tan elevada ha fet que la dotació s’amplie amb els fons europeus –els React EU– fins als 150 milions d’euros. Segons el seu responsable, Manuel Illueca, ja s’han concedit 1.783 préstecs bonificats a la línia Horeca, amb una mitjana de 60.283 euros, i ajudes directes no reembossables de 15.056,6 euros de mitjana.

Segons indica l’IVF, el 60,4% dels préstecs ha anat a parar a autònoms per un valor total de 26,87 milions d’euros. No obstant això, són el sector que ha rebut préstecs de menys quantia, amb una mitjana de prop de 25.000 euros per cadascun dels préstecs i una ajuda directa inclosa o tram no reemborsable de 7.500 euros.