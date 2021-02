À Punt insta les Corts Valencianes a nomenar presidenta Mar Iglesias després de la negativa de Presidència a formalitzar-li un contracte d’alta direcció

L’estira-i-amolla entre Presidència de la Generalitat i el Consell Rector d’À Punt per les condicions de la presidenta en funcions continua i arriba al Parlament Valencià. El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha remés dimarts a les Corts Valencianes un escrit en què sol·licita que es nomene la vicepresidenta actual, Mar Iglesias, presidenta de la corporació.

El Consell Rector, que va manifestar el seu suport a la presidenta en funcions, reclama al Parlament autonòmic que l’elegisca com a presidenta formalment perquè puga tindre un contracte d’alta direcció i sol·licitar una excedència en la seua activitat docent. Iglesias exerceix de presidenta en funcions arran de la marxa d’Enrique Soriano de la corporació, percep dietes per assistir a les reunions i contínua exercint com a professora de periodisme en la Universitat d’Alacant, una activitat difícilment compatible amb la direcció d’un ens de quasi 500 empleats.

La consellera va assumir la presidència en funcions el 9 de gener passat després que Soriano passara mesos transmetent els seus desitjos d’abandonar la direcció sense que el parlament autonòmic habilitara els mecanismes per a l’elecció d’un substitut. En un comunicat, la cadena pública expressa que el seu màxim organisme de direcció “considera que [Soriano i Iglesias] han de tindre els mateixos drets i remuneracions, ja que desenvolupen les mateixes obligacions i responsabilitats”.

En la reunió de dimarts, l’organisme que gestiona la radiotelevisió pública valenciana demana als grups parlamentaris que nomenen Iglesias presidenta mentre no es constituïsca el Consell Audiovisual, organisme que hauria de proposar la persona que dirigisca els mitjans públics i que encara no ha arrancat en les seues funcions. La presidenta en funcions reclamava al Govern Valencià un contracte d’alta direcció –amb nòmina similar a la d’un secretari autonòmic, igual que el seu antecessor en el càrrec– que li permetera centrar-se en el seu treball en l’ens públic, una qüestió que des del Palau consideren inviable legalment. L’Advocacia de la Generalitat considera que no pot subscriure’s aquest contracte per a un càrrec que Iglesias assumeix amb interinitat, per la marxa del president i no per ser elegida pel parlament autonòmic, com preveu la llei. Segons informa el Consell Rector, l’Advocacia ha traslladat que, per a resoldre aquesta situació de “precarietat”, hauria d’haver-hi una previsió normativa específica.

Per nomenar la presidenta es necessita una majoria de dos terços de la cambra –66 vots– i els grups del Botànic compten amb poc més de la meitat, per la qual cosa caldria el suport del PP o de Ciutadans a aquesta proposta –Vox es desmarca de la majoria de pactes–, formacions que han sigut molt crítiques amb la radiotelevisió pública. Caldria també que la majoria dels grups presents en la comissió tramitaren la proposta que sol·licita la direcció de l’ens, qüestió que està per veure si accepten. Mentrestant, en Presidència no es mostren preocupats per la qüestió i manifesten que estan centrats a resoldre els danys derivats de la pandèmia.