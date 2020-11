Unides Podem reclama un gravamen a l’impost sobre el patrimoni per a 21.000 contribuents valencians

A pocs dies que comence el període d’esmenes a la Llei de mesures fiscals de la Generalitat i amb el pressupost a punt de saltar per l’aire, Unides Podem-Esquerra Unida ha presentat dimecres la seua proposta de reforma fiscal valenciana. La coalició creu que hi ha marge per a una pujada de l’IRPF i de creació de nous impostos i vol que l’executiu valencià actue en la mateixa línia que el central, que ha anunciat una pujada d’impostos a les grans fortunes. Juntament amb Compromís, que va presentar una proposta molt semblant fa un mes, ja són dos dels tres socis del Botànic els qui defensen modificar l’estructura tributària actual.

Els morats consideren que el seu plantejament “va més enllà” que el dels valencianistes, ja que introdueix tipus impositius nous i grava també l’Impost sobre Patrimoni i sobre Successions i Donacions. Segons estimen, s’aplicaria una pujada a 21.000 contribuents i serà entre el 0,12% i l’1,56%. Aquest gravamen “serà prolongable en funció del context econòmic i social derivat de la crisi de la COVID-19 a la Comunitat Valenciana i de la situació financera de la Generalitat Valenciana per a abordar la crisi”. Així mateix, la coalició planteja un augment en les reduccions en transmissions mortis causa que es compensa amb una reducció de les bonificacions en l’impost sobre successions perquè els que tinguen un gran patrimoni; en altres paraules, que hi haja més persones que no paguen per les herències, però que els que partisquen d’una riquesa més gran, paguen més.

La coalició rescata un gravamen ja habitual per aquestes dates: la taxa turística. Un impost sobre estades turístiques que mai ha aconseguit prosperar en el parlament autonòmic i que els socialistes consideren “una broma” en plena pandèmia, mentre l’executiu subvenciona les estades turístiques. La proposta de la coalició és que entre en vigor el 2022 o quan haja acabat la crisi sanitària i el sector es recupere.

Com a novetat, Unides Podem trasllada la idea d’un impost a grans tenidors d’habitatges deshabitats –dos conceptes que figuren regulats en la Llei de funció social de l’habitatge– que penalitzarà els propietaris d’habitatges que romanguen deshabitats més de dos anys de manera injustificada, una sanció prevista en la llei. Serà “un impost finalista, destinat a l’ampliació i la millora del parc públic d’habitatge de la Generalitat Valenciana, així com a l’atenció de l’emergència residencial”, indica la proposta. La formació preveu un impost als centres comercials semblant al que estudia la conselleria de Transició Ecològica que penalitza els establiments com a reclam de vehicles contaminants. “S’aplicarà sobre superfícies iguals o superiors a 2.500 metres quadrats, tant individuals com col·lectives. En el cas que se situen fora de la trama urbana consolidada del municipi, la superfície haurà de ser igual o superior a 1.300 metres quadrats”, assenyala el document.

Per concloure la seua proposta, explicada pels diputats Ferran Martínez i Estefanía Blanes, reclamen al Consell publicar la llista de morosos i defraudadors detectada per Hisenda, més recursos perquè l’Agència Tributària perseguisca els evasors fiscals i una anàlisi exhaustiva de l’economia submergida. Segons han expressat, la reforma fiscal ja es va plantejar en la reunió de seguiment de l’Acord del Botànic i han sol·licitat a Compromís i al PSPV una reunió per ajustar les propostes.