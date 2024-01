El Port de València despatxa el seu aval a la DIA del 2007 amb una mera valoració de mig full

“Certifique: que la variació del ‘Projecte constructiu del moll nord de contenidors de l’ampliació nord del port de València’ ara definit pel que fa a les característiques del ‘Projecte d’Ampliació Nord del Port de València (València)’ que disposa de declaració d’impacte ambiental favorable i va ser publicada en el BOE núm. 196 del 16 d’agost de 2007, no compleix, per si sola, els llindars establits en l’annex I de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, per la qual cosa, d’acord amb el que es preveu en l’article 7.1.c) d’aquesta, no és exigible una altra avaluació ambiental ordinària. Que tal com es fa constar en la memòria del projecte, tampoc produeix cap dels efectes adversos significatius sobre el medi ambient establits en la lletra c) de l’apartat 2n de l’article 7 de la Llei d’avaluació ambiental, que poguera comportar la necessitat de sotmetre’s aquest projecte a una avaluació ambiental simplificada”.

Amb aquests dos paràgrafs va despatxar l’Autoritat Portuària de València (APV) el passat 29 de novembre de 2022 el seu aval a la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 a un document signat per una cap de gestió, segons la documentació a què ha tingut accés elDiario.es. Pocs dies després, el 2 de desembre, el consell de l’APV va aprovar el projecte constructiu dels molls de l’ampliació nord amb el vot en contra de l’alcalde llavors, Joan Ribó, i del secretari autonòmic de Compromís, Iván Castañón.

A més, al cap de tres dies només, el 5 de desembre, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va declarar nul·la de manera cautelar la resolució del Ministeri de Transició Ecològica que passava la condició d’òrgan substantiu del projecte de Ports de l’Estat a l’APV. I aquesta és precisament una de les claus de la demanda d’Acció Ecologista-Agró, en nom de la Comissió Ciutat-Port, que dirimeixen els jutjats. La denúncia, entre altres coses, sosté que la DIA del 2007 no és vàlida per al nou projecte, els paràmetres del qual excedeixen el que es preveia en l’avaluació ambiental.

Segons la demanda, aquest certificat està emés “per una autoritat manifestament incompetent, a més de mancar l’acte de certificació del mínim raonament, ni de la motivació necessària per a resoldre un tema tan complex com és la vigència de la DIA del 2007”.

A això s’afig que “tant l’emissió d’aquest certificat com l’aprovació del projecte constructiu estan viciats de nul·litat”, perquè, tal com recull jurisprudència reiterada, l’Administració no pot adoptar acords o resolucions “quan la suspensió cautelar s’ha sol·licitat”, una suspensió cautelar que va admetre el TSJ de Madrid. Segons l’escrit de demanda, l’APV coneixia la petició de la mesura cautelar des del 8 de juny de 2022.

Això implica que, tal com va reconéixer el president de l’APV llavors, Aurelio Martínez, havia de ser Ports de l’Estat, en la seua condició novament d’òrgan substantiu, el que certificara la validesa de la DIA mitjançant un informe motivat, un informe que, tal com va publicar aquest diari, no existeix o no s’ha fet públic, després de sol·licitar-ho el senador de Compromís, Enric Morera.

Els incompliments de la DIA

Un informe de l’Advocacia de l’Estat posa de manifest que cap institució consultada (Ports de l’Estat, Comissió Europea i Ministeri de Transició Ecològica) ha avalat la validesa de la DIA del 2007 per al projecte modificat aprovat per l’APV.

La realitat és que el projecte no compleix els paràmetres establits en la DIA esmentada del 2007, que diu textualment: “Es formula declaració d’impacte ambiental favorable a la realització del projecte Ampliació del port de València concloent que sempre que s’autoritze en l’alternativa i en les condicions assenyalades anteriorment, que s’han deduït del procés d’avaluació, quedarà adequadament protegit el medi ambient i els recursos naturals”.

Així, mentre la DIA estableix un màxim de 19 milions de metres cúbics de material de rebliment per als futurs molls amb un dragatge en la dàrsena a una profunditat màxima de 18 metres per a extraure’l, el projecte aprovat necessita 25,7 milions de metres cúbics amb dragues a 24 metres de profunditat en la dàrsena i de 28 metres en l’avantport.

A més, com recull l’informe de Costes publicat íntegrament per aquest diari, tampoc s’ha complit el que fa referència a les mesures correctores que havia de proposar i projectar l’APV per a frenar l’erosió de les platges del sud de la ciutat de València, una actuació que ha acabat desplegant el Ministeri de Transició Ecològica.