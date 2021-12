Portada del Senat a Carles Mulet: no hi haurà resposta a les seues preguntes sobre Bárbara Rey i Joan Carles I per tractar-se de “secrets oficials”

Les preguntes del senador de Compromís Carles Mulet sobre els pretesos pagaments amb càrrec als fons reservats per a “fer callar les relacions de persones del món de l’espectacle amb alts càrrecs de l’Estat”, en referència a la presumpta relació que van mantindre en el seu moment el rei emèrit, Joan Carles I, i la vedet Bárbara Rey, no s’han admés a tràmit. “El contingut és contrari a la regulació en matèria de secrets oficials”, explica la resposta del president de la cambra alta, el socialista Ander Gil.

Tal com explica el senador valencianista, la seua pregunta al Govern va coincidir amb la petició de compareixença presentada perquè l’artista compareguera davant la comissió d’interior del Senat per explicar si havia rebut fons reservats “per fer callar les preteses pràctiques d’incontinència sexual i adúltera del monarca emèrit”.

En l’escrit, datat el 15 de desembre passat i dirigit a l’executiu, Mulet reclamava informació sobre el possible ús de fons reservats de l’Estat (el Cesid llavors i ara CNI) o altres organismes o persones per a “fer callar” aquestes preteses relacions del monarca llavors Joan Carles I i exigia saber les dates, les quanties, els conceptes i els beneficiaris d’aquests presumptes abonaments.

El parlamentari de Compromís denuncia que aquest tipus de preguntes s’han vetats “de manera reiterada” per part de la Mesa del Senat, que “impedeix que arriben al Govern”. Al mateix temps, comenta que la Mesa sí que va acceptar tramitar la petició de compareixença de la vedet, que està en la llista d’espera de les peticions de compareixença que han de convocar-se en la comissió d’interior de la cambra alta.

Es lamenta Mulet que s’impedisca que el Govern done comptes sobre l’ús de fons reservats per una llei del 1968, “és a dir, de plena dictadura”. “Ens continuem regint amb normes de la dictadura, per amagar aquesta mena de despeses”, denuncia el senador de Compromís.

“Després ens venen amb l’excusa que per a aquesta mena d’assumptes hi ha una Comissió de Secrets Oficials en el Congrés, comissió que no està formada per tots els partits polítics amb representació en les Corts Generals, que no sol reunir-se pràcticament mai, els acords o les matèries tractats de la qual no poden fer-se públics de cap manera, i en què els assumptes de la Corona i la casa reial no s’aborden”, censura.

El senador valencianista exposa que la petició de compareixença d’una de les persones pretesament beneficiades amb aquests pagaments, a càrrec dels fons reservats, “ha sigut una envolupant desesperada per a intentar salvar tots els vetos reiterats de la Mesa”. “Estem davant fets molt greus, com el fet que s’han usat milions de diners públics perquè no ens assabentàrem del que ens ha costat la pretesa addicció i incontinència sexual de Joan Carles de Borbó, cosa que és un rumor constant”, denuncia.

La Mesa del Senat “veta d’origen les preguntes sense permetre que siga el Govern qui estudie si són susceptibles de ser contestades o no”, cosa que, segons el parer de Mulet, és “una vergonya”. “No es permet saber a la població en què s’han gastat els seus recursos públics”, ha dit, i ha afegit que “pagar els favors sexuals d’una persona indigna com el monarca anterior no hauria de ser mai matèria reservada; més aïna, no hauria d’haver-se produït mai, perquè saber les seues relacions adulteres no afectava la seguretat de l’Estat. És una vergonya de país i que passe això”.