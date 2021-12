El portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Fran Ferri, abandona la "primera línia" de la política després d'una dècada com a diputat

Fran Ferri, síndic de Compromís en les Corts Valencianes, ha anunciat a través del seu compte de Twitter que abandona la "primera línia institucional" després d'una dècada com a diputat autonòmic: "Ha arribat un punt en què la dedicació institucional i la meua carrera professional s'han tornat incompatibles". Per aquest motiu, ha decidit tornar al seu treball "i deixar que uns altres prenguen el relleu en les responsabilitats institucionals".

Tal com assegura en l'escrit publicat en xarxes socials, aquesta renúncia, que formalitzarà "pròximament", és una decisió "difícil, meditada, però crec que correcta tant des d'un punt de vista personal com col·lectiu". No obstant això, aclareix que continuarà formant part de l'executiva de Més Compromís i del projecte valencianista, "amb el qual em sent plenament identificat".

L'encara portaveu de Compromís insisteix que deixa la primera línia institucional "però no la política ni la militància" perquè "alguns sabem molt bé que tot el personal és polític". "Perquè la militància pel que crec és l'única manera que sé de viure", explica, per a afegir: "estiga on estiga, mai deixaré de treballar per un país més lliure en un món més just".

Amigues i amics,



Ferri, que probablement tancarà aquesta etapa com a portaveu de Compromís la setmana vinent en el debat dels Pressupostos de la Generalitat del 2022, ha volgut agrair el suport rebut durant aquests anys, al mateix temps que reconeixia que s'emporta "la satisfacció de tots aquests anys treballant pels valencians i valencianes. D'haver pogut fer de la meua visibilitat una arma contra l'odi. D'haver combatut la corrupció i el mal govern. D'haver treballat per a construir una alternativa com el Botànic, preservant la seua estabilitat però sense oblidar l'obligació de ser valentes i transformar una realitat massa injusta amb massa persones".