El PP i Vox rebutgen celebrar actes contra l’LGTBifòbia en les Corts Valencianes

El parlament valencià rebutja celebrar un acte oficial pels dies contra l’LGTBifòbia i Dia de l’Orgull LGTBi. La majoria ultraconservadora del PP i Vox ha rebutjat una proposta presentada per Compromís que advocava per fer jornades de suport per al col·lectiu els dies 17 de maig i 28 de juny, i expressar el rebuig parlamentari a la discriminació.

La proposta comprometia les Corts Valencianes a “commemorar i donar suport a la celebració d’actes que constitueixen instruments per a la visibilització, la normalització i la consolidació de la igualtat real de les persones LGTBI”, amb suport exprés en totes dues dates. A més, s’establia una participació activa “a través de l’organització d’una convocatòria en el Palau dels Borja on es donarà veu a totes les entitats que conformen el Consell Valencià LGTBI i el Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana”, dos òrgans participatius constituïts al caliu de les lleis d’igualtat LGTBI i trans valencianes, que es van anticipar a l’estatal.

La coalició reclamava també augmentar el fons de la biblioteca de les Corts Valencianes amb llibres sobre història del moviment pels drets LGTBI i drets polítics. Cal recordar que Vox va presentar una iniciativa en les Corts Valencianes perquè les biblioteques públiques separen el contingut sobre diversitat sexual i “allunyar-los” de la secció infantil, com ja han fet els seus edils en municipis com Borriana.

La representant de Compromís en la Mesa de les Corts, Maria Josep Amigó, ha considerat que és “absolutament lamentable que el PP hi vote en contra”. “Nosaltres continuarem treballant, continuarem lluitant per a donar veu al col·lectiu LGTBI i al col·lectiu trans, així com als valencians i que la bandera de l’arc de Sant Martí es penge i onege”, ha afegit.

La iniciativa s’ha quedat sense possibilitats amb els vots en contra del PP i Vox, que presideixen la cambra. En compte d’això, es debatrà dilluns que ve una iniciativa presentada pel PP per a penjar la bandera LGTBi en la façana de les Corts. Està per veure si compta amb el suport dels seus socis d’ultradreta, poc inclinats en ocasions anteriors. Des de l’entrada de la ultradreta en el parlament autonòmic s’han frustrat les declaracions institucionals de suport al col·lectiu LGTBi.