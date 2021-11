El PP torna a la Diputació d’Alacant 50.000 euros pel “finançament irregular” denunciat per Compromís

El PP de la Diputació d’Alacant, la institució provincial que presideix Carlos Mazón amb el suport de Ciutadans, sempre ha defensat la netedat de la seua gestió amb els fons que rep per al seu grup. Els fons presumptament irregulars, que segons Compromís ascendeixen a prop de 446.000 euros, estan sota la lupa de la Fiscalia Anticorrupció i del Tribunal de Comptes arran d’una denúncia de la formació valencianista. No obstant això, no hi ha una xifra clara: mentre que la Intervenció de la Diputació reclama als populars que reintegren 3.000 euros, una auditoria externa xifrava la quantitat en 45.000 euros.

La formació de Carlos Mazón ha tornat “els primers” 50.000 euros “amb què es va finançar irregularment”, segons ha informat Compromís, el portaveu dels quals en la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana, ha portat el tema al pròxim ple de la institució provincial. La formació valencianista celebra que el ple tracte “la devolució a les arques públiques dels primers 50.000 euros desviats des del grup polític del PP als comptes del partit, ingressos irregulars que van estar advertits per l’auditoria externa feta per l’empresa Faura Casas”, diu el comunicat.

Gerard Fullana assenyala que la quantitat és un “primer pas en el reconeixement d’uns ingressos irregulars” que sumen prop de 446.000 euros, segons la denúncia de Compromís davant la Fiscalia Anticorrupció i el Tribunal de Comptes.

“El PP sempre va negar que hi haguera cap irregularitat en aquest sentit”, recorda Fullana. “El partit de Carlos Mazón ha fet tots els possibles per no tornar uns diners a les arques de la Diputació que havien de destinar-se a tasques dels diputats relacionades amb els municipis de les nostres comarques i altres qüestions”, afig el portaveu de Compromís, que adverteix: “El pròxim paquet de diners a tornar esperem que siguen els 60.000 euros del grup polític que van servir perquè el partit pagarà les seues línies telefòniques”.

“Volem enviar el mateix missatge que vam dir quan vam qüestionar les ajudes a dit, sistema pel qual els diners es repartien entre els pobles del bipartidisme i no per concurrència pública. En aquell moment ens van dir que era perfectament legal, però finalment la denúncia feta davant els tribunals va trencar aquest sistema clientelista i ara els pobles reben els diners segons criteris objectius, com per exemple la població. Amb aquest assumpte passa el mateix: ja no pot passar que la Diputació siga una eina de finançament als partits de sempre”, ha afirmat el portaveu valencianista.

L’auditoria externa, adjudicada a dit per la Diputació d’Alacant, va detectar despeses irregulars en àpats, telèfon i desplaçaments. Les despeses presumptament irregulars, que Compromís xifra en quasi mig milió d’euros, també estan sent investigades per la Fiscalia Anticorrupció i el Tribunal de Comptes. El PP, que sempre ha defensat la seua comptabilitat interna, va denunciar per injúries i calúmnies el portaveu de Compromís, Gerard Fullana, i li va reclamar 20.000 euros. “El cinisme va arribar a un punt en què el PP va dir que destinaria els 20.000 euros a una associació contra el càncer. Però, de moment, ha sigut el PP el que ha hagut de pagar 50.000 euros”, conclou Fullana.