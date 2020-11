Quatre detinguts per agredir diversos policies que els van sorprendre en una festa de matinada en un habitatge a València

La Policia ha detingut quatre homes per agredir diversos agents amb puntades i punyades quan aquests van acudir a un domicili de València on celebraven una festa, després de rebre queixes dels veïns per l'escàndol.

Cap a les 04.30 hores d'aquest dissabte els agents es van presentar en un habitatge del districte de Trànsits on pel que sembla hi havia una festa amb més persones de les permeses per les restriccions sanitàries i van localitzar tres homes en el replanell, un dels quals es va col·locar la màscara i va abandonar el lloc.

Quan van demanar a la resta que s'identificaren, es van negar i :de l'habitatge van eixir uns altres dos homes molt agressius. "Deixeu de fotre», van cridar als agents. En sol·licitar els agents suport altres patrulles, els quatre van arremetre contra els policies amb puntades i punyades. Un dels agressors va arribar a esgrimir el que semblava un bat de beisbol. A continuació, es va refugiar en l'habitatge i va tancar la porta violentament, atrapant el muscle i el braç d'un dels agents en tancar.

Una vegada amb el suport d'altres unitats policials, després de 20 minutos, un dels homes va accedir a eixir de l'habitatge, després d'intentar desfer-se d'un embolcall per la finestra que semblava de cocaïna. La policia va recuperar el paquet al carrer.

Un dels homes va seguir molt agressiu i va insultar els agents des de l'interior de l'habitatge amb frases com "us mataré, fills de puta". En intentar escapar corrent i tractar de donar una puntada als policies, va caure a terra i va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat contra agent de l'autoritat, igual que els altres tres homes. A un d'ells també se li imputa un delicte contra la salut pública.Tots van passar a disposició judicial.