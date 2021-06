Ribó reclama que no es discrimine els casals fallers amb les mesures de la pandèmia i la consellera de Sanitat li demana temps

Topada entre l’alcalde de València, Joan Ribó, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, a qui posteriorment es va unir la coordinadora autonòmica de Podem, Pilar Lima, a compte de les restriccions en els casals fallers davant la celebració imminent de les Falles previstes el mes de setembre.

L’alcalde de València, Joan Ribó, va fer dilluns “una demanda formal a la Generalitat i a la Conselleria de Sanitat perquè tracte el món faller igual que la resta dels sectors i sense discriminació, que és com se senten les comissions falleres respecte de la resta d’àmbits, en aquesta desescalada” i va demanar, per tant, “un tracte coherent respecte de la resta dels sectors socials i econòmics”.

Ribó es va reunir amb representants de la Interagrupació de Falles i de les juntes locals de la Comunitat Valenciana, i va exigir que les autoritats autonòmiques concreten de manera urgent les disposicions i la normativa amb vista a la celebració de les Falles del 2021 el mes vinent de setembre, “perquè preparar unes Falles, encara que siguen tan singulars com les d’enguany, no es fa de hui per a demà: hi ha molts sectors implicats”.

Com a mesura preventiva, des de l’Ajuntament Ribó va anunciar que la Junta de Govern Local aprovarà divendres que ve una moció de l’Alcaldia que prescriu a tots els serveis municipals “que donen prioritat als permisos d’activitats amb vista a les pròximes festes de Falles”.

Tal com va recordar l’alcalde, els funcionaris de l’Ajuntament “no poden aprovar els permisos si no tenen unes normes de la Generalitat, que és l’autoritat competent; per tant, és imprescindible que es pose tot en marxa de manera clara”.

“Cal”, ha afegit el primer edil, “que en una setmana com a màxim tinguem clares les normes, ja que, si ara mateix es demanen permisos, estem obligats a denegar-los, perquè estem sotmesos a les normes antigues. Però mentrestant, veiem la contradicció que hi ha activitats de tota mena amb presència de molta gent (concerts, actes esportius…) i, en canvi, per al món faller, no. I això no té cap sentit”.

L’alcalde Ribó, acompanyat del regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, es va reunir amb una representació de tot el col·lectiu faller de la Comunitat Valenciana, que suma a més de 250.000 persones: van prendre part en la trobada Guillermo Serrano, president de la Interagrupació de Falles de València; Francisco Martínez, representant de les Falles de la Comunitat Valenciana sense junta local; Martín Martínez, president de la Junta Local Fallera de Llíria, i representant de la Confederació Intercomarcal del Camp de Túria i l’Horta Nord; i Ferran Martínez, representant de la Delegació de Juntes Locals de la Junta Central Fallera.

Després de la trobada, l’alcalde va atendre els mitjans de comunicació i va assenyalar, com a exemple gràfic, “la discriminació que suposa que una junta fallera haja d’anar a sopar a un bar, perquè en el bar sí que està permés, però no ho està en el seu casal. Això no té sentit”, va afirmar.

A més, Ribó va recordar que precisament el cap de setmana passat es van fer els cursos de coordinador de COVID per al sector faller, una formació a què han assistit 900 persones, “i això és una cosa que no s’ha fet en altres sectors de la ciutat”. Ribó va lamentar el “tracte diferent, discriminatori, cap al món faller respecte de la resta”; i ha demanat “que es tracte igual el món faller que la resta dels sectors. L’alcalde ha destacat que no s’ha registrat cap cas de contagi en el món de les falles, “que s’ha comportat d’una manera totalment responsable”.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, no va rebre de bon grat les exigències de l’alcalde, a qui va respondre a través de les seues xarxes socials. “En plena pandèmia no es pot donar un ultimàtum. El virus segueix ací fora. Entenc la il·lusió i les ganes, però hem d’actuar des de la màxima responsabilitat. Continuem sent prudents”, va dir Barceló.

En la mateixa línia, Pilar Lima, líder d’Unides Podem, va considerar que “no és seriós llançar un ultimàtum, estem en pandèmia” i va demanar “prudència” i estar “a l’altura”.

Com han de ser les Falles del 2021

Ribó va alertar que “estem aproximant-nos a setembre; agost és un mes complicat, i per això necessitem urgentment normes sobre com fer les pròximes festes de Falles la primera setmana de setembre”. “Demanem a la conselleria que es pronuncie ja i que concrete totes les qüestions: com han de ser els envelats, tancats o oberts; com s’han de fer les cercaviles; com cal establir la neteja; com s’ha de plantejar la seguretat.”

El regidor Galiana va continuar aquesta argumentació i va afirmar: “El que demanem és coherència en les actuacions”. I va assenyalar la incongruència que “els fallers hagen de fer les seues juntes en els bars, perquè no poden fer-les en els seus casals”. “La conselleria ha establit que les Falles siguen al setembre, però les Falles no es fan d’un dia per a un altre, no es trauen al carrer i es planten, sinó que comporten un treball de l’àmbit faller i de l’àmbit administratiu molt important; i això requereix temps”.

El regidor va manifestar el desig que en la reunió de la Interdepartamental convocada per a demà “per fi s’òbriga la mà amb coherència i que la conselleria es pose les piles i traga la normativa. Les Falles són un suport al món de la cultura, la indumentària, la pirotècnia, floristes, bandes de música… però sí no tenim la certesa i la seguretat de com fer les coses, no hi haurà indumentària, ni artistes ni res”.

Finalment, en nom del sector faller va intervindre el president de la Interagrupació de Falles de València, Guillermo Serrano, que va assegurar que el món faller “té un cert cabreig”. “Jo, com a faller, no puc estar en un casal; però com a ciutadà sí que puc estar en un bar: és a dir, hi ha una discriminació entre el meu jo ciutadà i el meu jo faller”.

Serrano va explicar que l’única intenció del món faller és “treballar per poder fer les Falles; que els diferents ajuntaments de la Comunitat Valenciana puguen tirar avant els permisos i que les Falles que han decidit plantar tinguen les facilitats necessàries. El món faller ha fet un esforç enorme per poder portar les festes al setembre, perquè és un compromís amb la nostra societat, un compromís econòmic que és vital per a la ciutat de València i per a la resta de les ciutats de la Comunitat; i l’única cosa que demanem a les institucions és que ens ajuden, que no ens posen pedres en el camí”. Serrano va concloure assenyalant que “les Falles no poden ser un problema, sinó una solució”.