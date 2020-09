Sis mesos per a poder eixir d’un atol·ló del Pacífic

“Bé, finalment, acabe d’aterrar a Fiji! Fins una hora abans d’arribar l’avió a Tuvalu encara no sabia si estava autoritzada a viatjar... ufff... no t’imagines quina muntanya russa d’emocions”.

Així d’eufòrica i emocionada s’ha mostrat Susana Hernández, la conductora de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València després d’aconseguir abandonar Funafuti, l’atol·ló de 400 metres d’amplària per 15 quilòmetres de llargària en què romania atrapada des del mes de març passat com a conseqüència del tancament de fronteres derivat de la pandèmia del coronavirus. Aquesta illa és la capital de Tuvalu, un dels països més menuts del món.

Hernández va eixir d’Espanya amb destinació a les illes Fiji i a altres arxipèlags del Pacífic el mes de gener passat amb la idea de tornar al final de maig “amb el motiu de treballar durant uns mesos en un projecte de reconstrucció de cases destrossades pel cicló Winston en una de les illes no turístiques de Fiji i també en diferents projectes de permacultura en una altra de les illes”.

La irrupció de la pandèmia li va agafar fent altres tasques humanitàries (repartiment de queviures de primera necessitat) en l’illa esmentada, de la qual ja no va poder eixir, malgrat els intents reiterats, fins ara.

Després de publicar el seu cas elDiario.es, el portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, es va posar en contacte amb el gabinet de la ministra d’Afers Exteriors, Unió Europa i Cooperació, Arancha González, per traslladar-li la preocupació pel cas i el departament d’Exteriors, des del consolat de Sidney (Austràlia) va informar que estaven fent gestions perquè poguera desplaçar-se a Fiji, única via de fuita per connectar amb vols internacionals, amb la finalitat que des d’allí puga agafar un vol internacional i arribar a Espanya.

Segons explica Hernández via correu electrònic, estan confirmant i cancel·lant vols “des de finals de juliol cada vegada amb excuses diferents i moltes sense massa sentit, però finalment, i després de moltes cancel·lacions, s’ha donat un vol especial des de Fiji a Tuvalu amb repatriats de Tuvalu que estaven a Fiji i ha sigut la meua gran oportunitat per a eixir de l’illa”.

La valenciana va arribar a Fiji dimecres passat 16 de setembre i estava en un hotel designat pel Govern pendent d’una prova PCR que li van fer quan va arribar a l’aeroport per poder seguir la seua ruta de retorn fins a Espanya: “En el cas que fora negatiu, podria eixir demà (dijous 17 de setembre), pot ser que trobe una ruta via Nova Zelanda, Hong Kong, Zuric, Madrid i aconseguisca per fi posar molt prompte els peus en sòl espanyol”.

Així doncs, si tot ix bé, podrà complir els seus desitjos nou mesos després d’abandonar sa casa a València: “La primera cosa que faré quan hi arribe serà abraçar ben fort la meua família i celebrar que estem vius”.