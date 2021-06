“#StopCruceros”: col·lectius de València i cinc ciutats més es mobilitzen contra aquest “turisme de masses” i les ampliacions portuàries

“#StopCruceros”. Sota aquest etiqueta, entitats veïnals, socials i ecologistes de cinc de les ciutats amb ports que estan entre els més importants d’Espanya es concentraran dissabte 19 de juny a partir de les 11.30 hores per demanar al Govern central que torne a limitar “l’entrada de creuers en els recintes portuaris per raons sanitàries davant la COVID-19, de salut pública i d’emergència climàtica”.

Les ciutats en què es durà a terme la mobilització són Barcelona (11.30 hores a la plaça de Sant Jaume), Palma (11.30 hores a les Escales de la Seu), València (11.30 hores davant de l’edifici del Rellotge del port), Tarragona (11.30 hores a les Escales Reials del Port), la Corunya (12.00 hores a l’Obelisc) i Vigo (12.00 hores a l’Estació Marítima).

La protesta està coordinada per Ecologistes en Acció i ja s’hi han adherit quasi mig centenar d’organitzacions. En el cas de València, entre altres, hi participen la Comissió Ciutat-Port, Fridays For Future València, Associació Veïnal de la Malva-rosa, Aliança per l’Emergència Climàtica de València, Intersindical Valenciana, Federació d’Ensenyament de CCOO del País Valencià, Associació Cultural Olivereta Patraix (ACOPA), Podem València, AV Rei en Jaume (Alboraia), Amics del Carme, EntreBarris València i l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret.

Segons el manifest d’adhesió, “Espanya és el segon país europeu amb més emissions de gasos d’efecte d’hivernacle procedent dels vaixells i el primer més contaminat per creuers fins que el sector va cessar l’activitat per la pandèmia el 2020”. El 2019, “11 milions de creueristes van arribar a bord de 4.236 creuers, que es van concentrar especialment en les principals ciutats de la costa Mediterrània i les Canàries”.

A més, afig que “Barcelona i les Balears, van rebre 3,1 i 2,6 milions de passatgers; i Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife, 1,4 milions i 1 milió de passatgers, respectivament”. Els van seguir ciutats com “Cadis i Màlaga amb més de 470.000 creueristes i València amb 435.600”.

En el cas de València, destaca el document que “es projecta a més l’ampliació nord del port per a vaixells contenidors i una nova terminal per a creuers i ferris al moll de Llevant, al costat del barri de Natzaret”, una infraestructura embolcallada en polèmica, ja que el procés administratiu està en fase d’investigació pel Tribunal de Comptes.

“El Port de Barcelona acaba d’atorgar una concessió a MSC per a construir-hi una nova terminal de megacreuers en el moll Adossat. La Corunya està situada a tan sols 40 km del Corredor Marítim de Finisterre, on naveguen 40.000 vaixells anualment, i planteja ampliar les atracades de creuers amb la desafectació dels terrenys portuaris apegats a la ciutat, la qual cosa incrementaria les emissions i posa en risc alt la salut de la població”, afirma el manifest.

Per aquest motiu, “davant la resolució recent del Govern central que ha alçat el veto als creuers des del 7 de juny, les organitzacions demanen al Govern espanyol que rectifique i mantinga la restricció 1 per raons sanitàries, de protecció a la salut pública i en compliment de les obligacions climàtiques”.

Les organitzacions consideren l’activitat de creuers incompatible amb la protecció de la salut i el medi ambient, pel fet de ser un turisme d’altes emissions contaminants (SOx, NOx i partícules ultrafines), extractivista en l’ús intensiu de recursos naturals, que causa enormes impactes sobre les poblacions destinatàries (turistificació) i els ecosistemes marins (mal a cetacis) i litorals.

Denuncien així “l’operació de maquillatge verd dels creuers i els ports amb falses solucions tecnològiques com el gas natural liquat, el biometà o l’hidrogen verd, que, a més de ser inviables, tindrien enormes impactes climàtics, socials i ecològics”.

Així mateix insten “les administracions autonòmiques i locals a situar-se al costat de la ciutadania i l’interés comú, en virtut de les seues competències sobre medi ambient, salut i turisme, utilitzant tots els mitjans al seu abast per a oposar-se a les ampliacions portuàries i al turisme de creuers”.

Una activitat que “posa en risc la nostra qualitat de vida i la salut del planeta, que genera enormes desigualtats”. Una activitat que “és supèrflua en un context de profunda crisi ecosocial i energètica, que només afavoreix els quatre oligopolis que controlen el mercat global que acumulen beneficis astronòmics cada any a costa d’evasió fiscal, la salut, el planeta i l’explotació laboral”.

Així mateix, les organitzacions fan una crida especial a la ciutadania perquè prenguen consciència dels impactes del turisme de creuers i, en general, del turisme de masses centrat en la hipermobilitat: “No sols pel fet de constituir un element de risc per a la propagació i els rebrots de la COVID-19, també pels impactes irreversibles sobre la nostra salut i la del territori”. Per això, demanen la implicació activa de la ciutadania perquè opten per unes vacances en favor de l’economia local i respectuoses amb el medi ambient.