El Suprem confirma l’expulsió de la Guàrdia Civil del sotsoficial condemnat a 22 anys per intentar enverinar una companya i la seua família a Alacant

L’agent de la Guàrdia Civil d’Alacant Francisco G. J. va recórrer contra la seua separació definitiva de l’institut armat, perquè considerava que els delictes pels quals va ser condemnat a més de dues dècades de presó —tres assassinats intentats, violació de domicili i un delicte contra la intimitat— “no tenien relació amb el servei, ni van causar un mal greu a l’Administració o als ciutadans”. El Tribunal Suprem (TS), en una sentència de la secció primera de la Sala Militar a què ha tingut accés elDiario.es, ha confirmat l’expulsió definitiva del cos del sotsoficial, condemnat a 22 anys de presó per intentar enverinar amb mata-rates una subordinada, el seu marit i el seu fill de tres anys a la casa caserna de la Vila Joiosa (Alacant).

El TS considera que l’argument del brigada és “només retòric i mancat de consistència” i recorda que la condemna que està en l’origen de la falta disciplinària molt greu “posa de manifest la incompatibilitat radical del seu autor amb la pertinença al cos de la Guàrdia Civil, per la contrarietat insalvable amb principis elementals que formen part del nucli essencial de l’estatut dels membres de l’institut armat”.

El sotsoficial va ser condemnat per l’Audiència Provincial d’Alacant per haver accedit, el migdia del 3 de juny de 2016, a un domicili de la seua caserna “amb la intenció de posar fi a la vida” d’una altra agent, del seu marit i del seu fill de poca edat. Francisco G. J. “va abocar un líquid” en un arròs cuit que la família havia deixat preparat. El líquid era mata-rates, “un plaguicida moderadament perillós”. El brigada, que tenia accés a les claus dels domicilis de la caserna, també va robar a la seua subordinada, en unes quantes entrades subreptícies al seu domicili que es van allargar durant almenys sis mesos, una memòria USB que contenia fotografies íntimes, algunes peces de roba interior i un joguet sexual, entre altres objectes.

La secció primera de la Sala Penal del TS va confirmar la pena de 22 anys de presó i el 8 d’octubre de 2019 la ministra de Defensa Margarita Robles va dictar una resolució que imposa a l’agent la sanció de separació del servei, una decisió contra la qual el sotsoficial va plantejar un recurs contenciós disciplinari militar.

“La Sala”, segons indica la sentència del TS que ha tombat el recurs, “no aprecia haver-se experimentat cap perjudici en la defensa” de l’agent condemnat per l’intent d’enverinament. El lletrat de Francisco G. J. argumentava en el seu recurs que el sotsoficial no va rebre la notificació de la proposta de resolució, la qual cosa li hauria impedit formular al·legacions (“deu tractar-se d’un error de qui recorre”, diuen els magistrats, que recorden que sí que li la van notificar i que la seua defensa fins i tot hi va formular al·legacions, encara que “fora de termini”). El recurs també argumentava que la ministra Margarita Robles no tenia “competència objectiva i funcional, perquè el Govern estava en funcions, però la sentència del TS considera que “l’argument no és consistent i ha de ser desestimat”. La sentència suposa la separació definitiva de Francisco G. J. de l’institut armat.