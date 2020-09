Transició Ecològica elimina la idea d’un impost a vaixells contaminants i pugna amb Hisenda per incloure un paquet de fiscalitat verda

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica negocia amb la d’Hisenda incloure un paquet de fiscalitat verda en la pròxima Llei d’acompanyament als pressupostos de la Generalitat Valenciana del 2021. La idea que maneja el departament de Mireia Mollà és avançar l’aplicació d’aquests tributs sense esperar al desenvolupament normatiu de la Llei de canvi climàtic, l’avantprojecte de la qual està en fase d’al·legacions.

Transició Ecològica vol incloure un impost a grans superfícies comercials –per damunt de 2.500 metres quadrats, segons indica el criteri de la Direcció General de Comerç–, un impost a vehicles contaminants i un impost a la “indústria difusa” –l’anomenada indústria intensiva, amb altes emissions, ja està regulada per normatives estatals–. Així doncs, l’objectiu és gravar les pràctiques contaminants que queden fora del marc estatal o les que impliquen una concentració d’emissions significativa, com la dels centres comercials situats fora de la ciutat, que forcen els desplaçaments en vehicles motoritzats.

El primer esborrany de l’avantprojecte de llei incloïa un impost als vaixells mercants per a “gravar les emissions d’òxids de nitrogen durant les maniobres d’atracada i durant l’estada del vaixell en el moll”; un gravamen que afectaria tant transport de mercaderies com de passatgers. Després d’escoltar algunes al·legacions, la conselleria va decidir retirar-lo pel fet de considerar que, si no pot aplicar-se sobre ports de l’Estat, manca de sentit recaptador. En la pràctica, això implica deixar fora del gravamen empreses com Baleària, que opera principalment en el port de Dénia. Fonts d’aquest departament asseguren que no han rebut pressions per a retirar la seua proposta, sinó que és “un document viu” i la decisió “s’adapta al context valencià”. “Els ports autonòmics estan en procés d’electrificació i en el procés ens vam adonar que seria irrellevant. Ens interessa fer una fiscalitat significativa”, expliquen.

Transició Ecològica insisteix en la necessitat d’aplicar aquests impostos en la Llei de mesures fiscals –coneguda com a Llei d’acompanyament als pressupostos– per anticipar-se a l’Estat i mantindre la recaptació autonòmica. Hisenda, no obstant això, sembla una mica més reticent a introduir en aquest moment aquestes mesures fiscals i prefereix ajornar-les al pròxim any, segons explica el departament de Mollà. “En un moment de reconstrucció, és importantíssim tindre una font d’entrada d’ingressos. Si no ho fem nosaltres, ho posa l’Estat”, insisteixen. La quantia aniria a parar a un fons finalista “que revertisca en pràctiques sostenibles”. Les propostes de resolució que s’aprovaran divendres en el debat de política general també inclouen un paquet de fiscalitat verda, encara que sense detallar quines taxes o quins impostos.