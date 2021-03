Tres treballadors de Podemos a València demanden al partit i al·leguen "acomiadament ideològic" per fer costat a l'exportaveu parlamentària

Tres treballadors de Podemos a la Comunitat Valenciana han demandat a la formació per acomiadament nul al·legant causes ideològiques. Una empleada demanda al partit en ser acomiadada poc després de les primàries, a la qual se sumen dos assessors del grup parlamentari, els tres de l'equip de l'exportaveu Naiara Davó.

Els treballadors consideren que la direcció de Pilar Lima, que va véncer en les primàries i va ser nomenada secretària general i portaveu parlamentària, ha pres represàlies contra ells per formar part de la candidatura de Davó en un cas i assessorar-la en el grup parlamentari en els altres dos. El primer cas es remunta al desembre passat, quan una treballadora del partit responsable de multimèdia i xarxes socials va ser acomiadada, al·legant una sèrie d'incompliments. El segon, a tres setmanes arrere, quan dos assessors d'Unides Podem van ser acomiadats perquè "la seua labor d'assessoria resulta incompatible amb les actuals directrius", segons consta en la carta d'acomiadament.

La ja extreballadora del partit va formar part de la llista amb la qual Naiara Davó es va presentar a les primàries per a dirigir la formació en la Comunitat Valenciana, mentre que els assessors havien sigut designats per la també llavors síndica com a personal de confiança per al seu treball en les Corts Valencianes. Aquests últims tenen pendent un acte de conciliació en el tribunal d'arbitratge laboral, el pas previ al judici. Al seu acomiadament es va sumar el d'una altra treballadora de xarxes socials que es trobava en període de prova.

La demanda de la treballadora es basa en "discriminació" i violació dels drets fonamentals per "represàlia política", en considerar provat que va ser acomiadada per haver donat suport a la candidatura que no va resultar vencedora del procés intern. Abans de l'acomiadament, pel qual s'al·leguen infraccions laborals, la treballadora ja s'havia vist apartada de les seues funcions de manera progressiva. Una segona empleada del partit va comunicar a la direcció nacional la seua eixida del treball organitzatiu per "accions que poden ser constitutives d'assetjament" laboral i va expressar que algunes pràctiques de Podemos li havien produït estrés i ansietat. Fonts del seu entorn consideren que la mateixa conducta s'ha practicat amb la treballadora acomiadada al desembre.

La defensa de la treballadora reclama la seua reincorporació al lloc de treball, els salaris no percebuts durant l'acomiadament i el pagament d'una indemnització per danys morals. La formació que lidera Pablo Iglesias ja compta en el seu historial amb diverses condemnes per acomiadaments nuls de caràcter ideològic en comunitats com Andalusia i La Rioja. En 2019 la justícia va donar la raó a l'exdiputat Miguel Vila, amb un cas similar al d'un altre parlamentari a La Rioja. En 2017, el grup Parlamentari de Podemos d'Andalusia va ser condemnat a indemnitzar amb 6.251 euros i readmetre el coordinador de la seua oficina parlamentària a Huelva que havia sigut acomiadat per participar en la candidatura contra Teresa Rodríguez.