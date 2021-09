La Universitat de València localitza el primer niu de tortugues marines de 2021 a la Comunitat Valenciana

Jesús Tomás, investigador de la Unitat de Zoologia Marina de l’Institut Cavanilles de la Universitat de València, va localitzar anit a la platja del Puig el primer niu de tortugues marines de 2021 a la Comunitat Valenciana. Tomás, que és professor del Departament de Zoologia de la Facultat de Biològiques i investigador de la Unitat de Zoologia Marina de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, va comprovar l’existència de 120 ous, dels quals van nàixer 70 tortugues.

El telèfon d’emergències 112 va rebre una alerta per la presència de tortuguetes en el passeig marítim del Puig. Des de la Unitat de Zoologia Marina de la Universitat es coordina la xarxa de varaments de cetacis i tortugues marines des de fa tres dècades i també la xarxa d’atenció a esdeveniments de nidificació de tortugues marines en les costes valencianes.

El 112 va comunicar la presència de tortuguetes de l’espècie tortuga babaua (Caretta caretta) en una platja del Puig. El professor Tomás es va desplaçar a la platja i, juntament amb efectius de la Policia Local del Puig, va rescatar 13 nounats que estaven sent atrets per les llums del passeig marítim.

Posteriorment, van localitzar el niu i es va procedir a l’estudi del mateix per a determinar l’èxit d’eclosió. En total la tortuga va pondre 120 ous, dels quals van nàixer 70 nounats. La majoria es van endinsar en la mar, excepte els 13 rescatats, que van ser recollits per personal de l’Oceanogràfic de València i portats a les seues instal·lacions per a entrar en el programa de cria en captivitat.

La Unitat de Zoologia Marina porta estudiant els esdeveniments d’implantació de tortugues marines en des de 2001, i ha observat un creixent augment d'aquests esdeveniments des de 2014, possiblement associat a un fenomen de colonització d’aquesta espècie en les costes del Mediterrani espanyol facilitat per l’acció del canvi climàtic.

Les tortugues rescatades passaran un any en l’Oceanogràfic, i després seran retornades a la mar, algunes d’elles marcades amb transmissors satel·litaris que permetran realitzar un seguiment dels seus moviments.

Col·laboració ciutadana

Aquesta posada completa és la setena que es registra en la Comunitat Valenciana des que es té registres, encara que s’han registrat prop d’una vintena d’intents de nidificació reeixits o no a les nostres platges des de 2001.

Una vegada més, la col·laboració ciutadana es mostra com una part important en la protecció d'aquests animals. La Universitat de València, juntament amb la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i l’ONG Xaloc, venen desenvolupant la campanya ALERTA TORTUGA per a sol·licitar la col·laboració ciutadana en la detecció de tortugues nidificants com de nius en eclosió. a través del telèfon d'emergències de Protecció Civil 112

En els últims anys es ve desenvolupant una estratègia a nivell nacional per a la protecció d'aquests esdeveniments extraordinaris a causa de l’alta vulnerabilitat de les femelles, els nius i la cries, coordinada pel Ministeri de Transició Ecològica.

En la Comunitat Valenciana es compta amb les tres institucions que integren la citada Xarxa de Varaments, la Universitat de València, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i la Fundació Oceanogràfic.