València destinarà l’any que ve 2,4 milions d’euros en ajudes al lloguer, 200.000 euros més que en aquest exercici

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria d’Habitatge, incrementarà fins a 2,4 milions d’euros la partida pressupostària dedicada a ajudes al lloguer. Així ho ha explicat dimarts la regidora d’Habitatge i Serveis Socials, Isabel Lozano, que ha fet un balanç de les ajudes concedides durant l’anualitat de 2021, i ha informat també de les ajudes municipals a l’habitatge (subministraments, mobiliari…) de l’àrea de Benestar Social.

Durant l’any en curs, un total de 1.301 persones (és a dir, 1.301 famílies) han sigut beneficiàries de les ajudes al lloguer que gestiona la Regidoria d’Habitatge, que ha comptat per fer-ho amb un pressupost assignat de 2,2 milions d’euros. Tal com ha anunciat la regidora Lozano, amb vista a l’any que ve s’ha incrementat la partida en 200.000 euros més, amb la qual cosa el 2022 es disposarà d’uns recursos de 2,4 milions d’euros per a ajudes al lloguer. La regidora d’Habitatge i Serveis Socials ha subratllat que el total de les famílies ateses per aquest concepte enguany a la ciutat ha sigut de 3.159, atés que a les 1.301 ateses per l’Ajuntament se sumen les 1.858 ateses des de la Conselleria.

Aquest augment reflecteix la preocupació del govern municipal per poder donar resposta a totes les persones sol·licitants que necessiten aquestes ajudes. Cal tindre en compte que, de les 2.415 sol·licituds presentades enguany, 230 s’han exclòs per esgotament de crèdit (884 més es van rebutjar per no reunir els requisits pertinents). De fet, des del 2016, en què la dotació va ser d’1,2 milions d’euros, el pressupost dedicat a aquesta iniciativa s’ha anat incrementant de manera constant, fins als 2,4 milions que es destinaran l’any pròxim. Amb aquest muntant se sufraga el 40% del lloguer setmanal de les famílies beneficiàries.

També s’ha incrementat des del 2016 la renda màxima prevista com a susceptible de rebre ajudes, des de 450 euros mensuals a 600 euros al mes que es tenen en compte actualment, “per anar adaptant la convocatòria a la realitat del mercat del lloguer d’habitatges”, ha subratllat la regidora. No obstant això, les xifres del balanç que ha oferit Lozano reflecteixen que la concentració de sol·licitud d’ajudes més gran es dona en el tram de 300 a 500 euros de lloguer mensual.

Quant a la distribució per districte de les persones beneficiàries, el percentatge més alt (13,76%) es dona en el districte de Rascanya, seguit pels districtes de Quatre Carreres, Jesús i l’Olivereta. Finalment, atesa la tipologia de les unitats de convivència que han resultat concessionàries, la majoria s’ha atorgat a joves de 18 a 34 anys d’edat, seguits per famílies en què hi ha persones dependents o amb diversitat funcional, famílies nombroses, famílies amb persones majors de 65 anys i famílies monoparentals.

Ajudes a l’habitatge des dels Serveis Socials municipals

De manera complementària, la Regidoria de Serveis Socials disposa també d’una sèrie d’ajudes per a aspectes relacionats amb l’habitatge, especialment dirigides a evitar les situacions de desnonaments, però també per a dignificar i donar suport a les condicions de vida dels veïns i veïnes amb menys recursos.

Durant aquest any s’han atorgat ajudes per import total de 2.083.764,65 euros, que s’han destinat a conceptes com ara pagament de subministraments (aigua i llum), despeses de comunitat, lloguer, allotjament alternatiu o desinfecció de la llar, entre altres. Isabel Lozano ha subratllat especialment les ajudes per al pagament de deutes de lloguer que han aconseguit parar diverses situacions de desnonament. S’han donat 931 ajudes per a sufragar deutes de lloguer, i s’ha aconseguit aturar 35 processos de desnonament, ha assenyalat Lozano. A més, la regidora ha destacat la importància de les ajudes per al pagament dels rebuts d’aigua i electricitat, especialment enguany que s’ha vist sacsejat per les pujades continuades del preu de la llum. Així mateix, Lozano ha explicat que en els últims anys s’han incorporat conceptes que abans no existien, com les ajudes per a equipament i mobiliari o desinfecció, entre altres.

La delegada d’Habitatge i de Serveis Socials ha destacat l’increment exponencial del nombre d’ajudes socials, que s’ha incrementat en un 44,5% des del 2014 (ha passat de 2.689 aquell any a les 4.842 ajudes atorgades el 2021 per aquests conceptes). Això s’ha reflectit en un increment pressupostari d’un 65,8%: de 712.000 euros esmerçats en aquestes ajudes el 2014 s’ha passat a 2.038.764 euros en 2021.

Isabel Lozano ha conclòs la seua intervenció davant els mitjans de comunicació recordant que es tracta d’“ajudes fonamentals per a les famílies en situació de més vulnerabilitat: per a evitar desnonaments i per a impedir que les famílies queden en situació de carrer o sense llar”. “És un esforç –ha afirmat– que anem reforçant i dotant cada vegada més any a any per donar resposta a una necessitat i a un dret fonamental, com és el dret a l’habitatge”.

6,1 milions per a construir habitatge assequible

L'empresa municipal AUMSA rebrà 6,1 milions d'euros de la Generalitat Valenciana per a la construcció d'habitatge en lloguer assequible a la ciutat de València. La Generalitat ha aprovat la sol·licitud que havia realitzat la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana que dirigeix la vicealcaldessa Sandra Gómez per a finançar la construcció de sis promocions entre les quals es troben les del carrer Tapinería i Soguers en el centre de la ciutat i altres quatre en la zona d'expansió de l'avinguda de Tarongers, el carrer Hortolanes, carrer Moreres i carrer Barraques del Figuero.

Les ajudes que ha concedit la Generalitat s'emmarquen en una convocatòria establida en el Pla Estatal d'Habitatge que va aprovar el Govern d'Espanya. L'edifici del carrer Barraques del Figuero (22 habitatges) ja està en construcció, mentre que els dos de Sogueros (4 habitatges cadascun) s'adjudicarà el contracte en el consell d'administració de AUMSA de demà perquè les obres puguen iniciar-se el mes vinent de febrer.

Pel que respecta a Tapinería (3 habitatges), està previst que les obres puguen començar a l'abril mentre que *AUMSA licitarà l'obra de l'edifici de Moreres (41 habitatges) també en el consell d'administració. D'aquesta manera, les cinc promocions estaran en obres abans d'agost de 2022.