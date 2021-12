El vehicle elèctric s’obri pas: protagonista de la Fira de l’Automòbil de València

La transició cap al vehicle elèctric sembla que no té marxa arrere. Tenint en compte la crisi climàtica que ens sotja i la necessitat peremptòria de reduir les emissions contaminants, l’aposta per la mobilitat elèctrica en contraposició amb els motors de combustió ha de ser decidida, i un reflex d’això el veiem en aquesta edició de la Fira de l’Automòbil que aquests dies celebra en Fira València la 23a edició.

La cita, que torna al cap d’un any d’absència provocada per la pandèmia, mostra una aposta decidida del sector pel vehicle elèctric, que serà el gran protagonista. Entre els més de 3.500 vehicles que presenten les 42 marques participants en 115 expositors, els vehicles elèctrics coparan les principals novetats de firmes com Volvo, Mercedes, Nissan, Citroën, Renault, Peugeot, Mazda, Mitsubishi, Honda, Lexus, Dacia, Fiat o Kia.

D’aquesta manera, el saló segueix el rastre d’un mercat en creixement, amb un creixement a Espanya superior al 50% en els primers deu mesos de l’any. Tal com va anunciar a l’octubre del 2020 el president del Govern, Pedro Sánchez, l’aposta de l’executiu per als pròxims anys és per una estratègia de desplegament de l’electrificació de la mobilitat, amb l’objectiu d’arribar a 250.000 vehicles elèctrics nous el 2023 i cinc milions el 2030.

El repte: augmentar els punts de recàrrega

Aquesta aposta per la consolidació del vehicle elèctric, no obstant això, ha d’estar acompanyada per un increment considerable dels punts públics de recàrrega. Actualment, a la Comunitat Valenciana hi ha unes 1.400 infraestructures d’aquest tipus, per bé que l’objectiu amb vista al 2030 és que hi haja instal·lats 31.289 punts al llarg de tot el territori valencià. Això es tradueix en el fet que, per assolir aquest objectiu, s’haurien d’instal·lar més de 10.000 connexions noves cada any durant la dècada vinent.

La Comunitat Valenciana és la tercera autonomia en nombre de punts de recàrrega, tan sols per darrere de Catalunya (3.304) i la Comunitat de Madrid (1.413). Quant al conjunt de l’Estat, hi ha aproximadament 12.000 ‘endolls’, segons les dades publicades per Anfac (Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions), i en caldrien 340.000 al final de la dècada segons el sector. El Govern aspira que en siguen 300.000 el 2030 –en caldrien 36.000 a l’any per a assolir aquest objectiu–; 100.000 ja el 2023.

Si ho comparem amb altres països, a Espanya el nombre de punts de recàrrega per cada milió d’habitants està en 245, mentre que als Països Baixos s’arriba a 4.760; a Noruega se superen els 3.500; i a Suècia, els 1.300, segons dades del mes de març passat.

València Motor Classic

Enguany una de les novetats serà la celebració conjunta de la Fira de l’Automòbil amb la primera edició del València Motor Classic, la cita per als amants dels vehicles clàssics i de col·lecció, que reunirà per primera vegada més de 50 expositors, dels quals 22 clubs de tota Espanya, i empreses d’accessoris, complements, recanvis i col·leccionisme.

Entre els vehicles destacats que estaran presents en la València Motor Classic 2021 hi ha models com un Ford A Phaeton Deluxe del 1929, un Dodge Dart del 1965 únic a Espanya, un Volkswagen Carabelle del 1978, una Wolkswagen T1 del 1967, un Anibal Poordera basat en un Seat Ibiza o motos com una Yamaha TZ250 del 1978 o models clàssics de la Suzuki GRSK 750.

També es podran veure una sèrie de motos històriques com l’Aprilia 125 GP Valentino Rossi del 2002, l’Honda 125 GP Dani Pedrosa del 2002, l’Honda 250 NRS GP de Max Biaggi del 1996, una Ossa 250 monobuc i vàlvula rotativa rèplica de Santiago Herrero del 1969 o una Ducati 250 vencedora de les 24 h de Montjuïc de l’any 1968 amb els pilots Reg Everett i Paul Smart.