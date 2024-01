Vox torna a l’Ajuntament de València 17.000 euros i afirma que estaven en caixa i en “un altre compte” alié a l’oficial

“Els grups municipals disposaran d’un únic compte corrent, de què comunicaran a la Intervenció General municipal expressió dels NIF o els CIF que figuren com a titulars, no podran rebre aportacions econòmiques diferents de la que perceben de l’Ajuntament i la fiscalització de les despeses es farà mitjançant fitxes agrupades. La publicació de les despeses en el Portal de Transparència es farà de la mateixa manera, agrupades per conceptes genèrics. A més, els grups municipals estan obligats a notificar a l’òrgan fiscalitzador esmentat qualsevol modificació produïda en la titularitat d’aquest compte corrent únic”.

L’article 31 sobre ‘Comptabilitat i fiscalització de les aportacions municipals als grups polítics’ del Reglament del Ple de l’Ajuntament de València es pronuncia en aquests termes, en virtut de la Llei orgànica sobre finançament dels partits polítics.

Una normativa que presumptament s’ha saltat el grup municipal Vox de l’Ajuntament de València, d’acord amb l’explicació que ha oferit sobre el parador d’una part de la subvenció que atorga el consistori a cada grup municipal per cobrir les seues despeses de funcionament. Tal com ha informat elDiario.es, de la quantitat aportada al tancament del mandat passat, l’últim informe de l’interventor va aflorar un romanent de crèdit de 16.874,18 euros sense justificar, per la qual cosa en va reclamar la devolució.

A preguntes d’elDiario.es, fonts del partit d’extrema dreta han assegurat que ja s’han tornat els quasi 17.000 euros reclamats per l’interventor, tal com es va comprometre el portaveu de la formació, Juan Manuel Badenas, en l’últim ple.

Sobre els conceptes en què s’havien gastat aquests diners, tenint en compte que, segons la documentació recaptada per aquest diari, en el compte del grup només hi havia 1.800 euros al tancament del mandat passat, des de Vox van insistir que els diners no s’havien gastat, sinó que estaven “en caixa i en un altre compte”. Si haguera sigut així, aquest fet col·lidiria amb l’article esmentat del Reglament del Ple que recull el mateix informe de la Intervenció municipal.

Malgrat les explicacions del partit, continua havent-hi moltes incògnites al voltant de la destinació d’aquests fons. Tal com va publicar aquesta redacció en exclusiva, a través de la comptabilitat i els extractes bancaris recaptats, en cap moment figura com a concepte la caixa esmentada, és a dir, extracció de diners per a disposar de metàl·lic en el grup municipal per a cobrir les despeses del dia a dia.

Per contra, des del 15 de desembre de 2021 consten càrrecs en el compte per a una targeta de prepagament, és a dir, que hi havia una targeta en què es posaven diners del grup municipal a manera de targeta moneder, sense que fins ara s’haja fet públic aquest modus operandi ni tampoc el que s’ha abonat amb aquesta targeta. L’any 2022 consten càrrecs amb la targeta esmentada en el compte del grup per valor de 5.389 euros i entre gener i juny del 2023, període en què s’enquadra l’informe de la intervenció, 6.042,71 euros. Segons el regidor socialista Borja Sanjuán, l’ús d’aquestes targetes tampoc està permés a l’Ajuntament.

Un exregidor apunta al secretari del grup

L’exregidor de Vox a València, Vicente Montañez, ha assegurat en declaracions a elDiario.es que “tots els membres de l’anterior grup municipal Vox que estan en l’actual grup municipal són sabedors, coneixedors i responsables del que ha passat amb uns comptes que es van presentar el mes de setembre i fora de termini”.

Segons l’exregidor de Vox, fins que el mes de març passat es va bloquejar l’accés a tota l’activitat, “el grup municipal rebia els pagaments de l’Ajuntament per un únic compte i mai hi hagué una caixa”, i ha afegit que “per a les despeses menudes es disposava d’una targeta de recàrrega que tenia Jerome Garris, secretari del grup municipal, per ordre expressa de la direcció de Vox a Madrid”. Per tant, ha advertit que “hi ha traçabilitat de totes les despeses en què ha incorregut el grup, així com de qui ha disposat d’aquesta quantitat a través dels extractes del compte bancari i dels extractes de la targeta recarregable”.

Montañez ha assegurat que “la comptabilitat que s’aporta la feia per Fran Egea, assessor del grup assignat a José Gosálbez i supervisada pel portaveu del Grup Municipal llavors José Gosálbez i reportada a Madrid a Juan Sevilla de l’Àrea de Gestió de la Vicesecretaria Nacional d’Organització, que també tenia accés com a supervisor als comptes bancaris del grup”. Això forma part, segons ha comentat, “del procediment establit per la Direcció de l’Àrea Intermunicipal de Vox a Madrid i a què estàvem tots els membres del grup sotmesos”.

L’exregidor ha afirmat que “la persona designada per Madrid i imposada per la Vicesecretaria Nacional d’Organització per al control del grup i l’operativa bancària i supervisió d’aquesta era Jerome Garris, persona de la màxima confiança de la direcció i de Santiago Abascal i que, per aquest motiu, ocupava la Secretaria del grup” i ha recordat que va ser Montañez mateix qui va destapar “les presumptes irregularitats en la gestió de les assignacions als grups municipals mitjançant escrit remés a la Fiscalia i del qual es van fer ressò en el seu moment els mitjans de comunicació”.

Finalment, ha revelat: “El 27 de juliol de 2023 vaig denunciar davant l’Agència Valenciana Antifrau les irregularitats detectades i aquesta denúncia es va ser ampliar amb l’aportació de més proves i documentació l’11 de desembre de 2023. A més, el 18 de desembre passat vaig sol·licitar a l’Ajuntament per registre d’entrada poder intervindre en l’últim ple del dimecres 20 de desembre per ser persona afectada per aquests informes, per a poder explicar i argumentar tot això, cosa que em va ser impedida per part del secretari del ple”.