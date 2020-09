Ximo Puig anuncia una inversió de 21.134 milions en 410 projectes fins a 2027 per a la recuperació de la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dilluns que el Govern valencià invertirà 21.134 milions d'euros fins a 2027 en 410 projectes en el marc de l'Estratègia Valenciana de Recuperació. Entre aquestes iniciatives, el cap del Consell s'ha referit a un Pla d'Infraestructures de Serveis Socials amb una inversió de 510 milions d'euros; la dignificació del parc públic d'habitatges i un pla d'ajudes per a la rehabilitació del parc privat d'habitatges dotat amb 504 milions d'euros; un pla de construcció, ampliació i reforma de centres sanitaris d'atenció primària i hospitals, amb 874 milions; 197 milions d'euros per a un pla d'infraestructures judicials.

A més, la creació d'una xarxa de centres d'excel·lència de Formació Professional, amb 322 milions d'euros; 240 milions d'euros per a un projecte integral per a salvar l'Albufera de València; un pacte pels boscos i contra la despoblació, dotat amb 144 milions d'euros; 500 milions per al pla Vega Renhace; la intervenció integral en la gestió d'aigües residuals amb l'objectiu de reutilitzar el cent per cent de les aigües residuals, al qual es destinarien 1.229 milions d'euros.

Altres projectes anunciats per Puig són una segona revolució modernitzadora del sistema de regadiu valencià, amb 197 milions d'euros; 267 milions per a l'Estratègia Valenciana de l'Hidrogen Verd per a la descarbonització de la indústria termointensiva; l'impuls de nous sectors tecnològics per a potenciar i transformar sectors valencians tradicionals, 50 milions; el desplegament de l'Estratègia Valenciana d'Intel·ligència Artificial, amb 90 milions d'euros; 640 milions per a l'ampliació de les línies d'FGV.

Així mateix, ha anunciat la creació d'un pol econòmic en la zona d'actuacions complementàries de l'aeroport de Castelló, 105 milions d'euros; un pla per a la recuperació de la Comunitat Valenciana com a destinació turística segura, amb 196 milions d'euros; 277 milions d'euros per al desenvolupament urbanístic de l'àrea logística de Parc Sagunt II; 405 milions per a la creació de nous instruments financers a través de l'IVF per a fer costat a les empreses; 10 milions per a impulsar la gigafactoría de bateries de liti del sud d'Europa en la Comunitat Valenciana; el desenvolupament d'una xarxa d'electrogasolineres per a impulsar el desenvolupament de la mobilitat elèctrica, 35 milions d'euros.

Finalment, una proposta de pla d'infraestructures vinculades al Corredor Mediterrani, amb una inversió de l'Estat de 1.067 milions d'euros; la reivindicació d'un nou sistema de finançament just i, mentrestant, un mecanisme transitori d'anivellament de 1.136 milions d'euros; o un pla de Reactivació del sector cultural valencià, dotat amb 25 milions d'euros, entre altres qüestions.

"Oportunitat històrica"

"Estem davant una oportunitat històrica per a transformar l'economia i la societat valenciana. Els recursos europeus ofereixen el finançament que necessitem, però a més són l'incentiu per a impulsar els canvis necessaris, els canvis que ja no poden esperar", ha afirmat el cap del Consell

Aquests fons, ha insistit, "només els captarà qui presente projectes alineats amb les prioritats i els objectius assenyalats per la Unió Europea, per això hem de fixar uns objectius en sintonia i per això proposem projectes viables, sòlids, concrets, pràctics i executables".