Ximo Puig busca sumar Andalusia a la Comunitat Valenciana i Balears en un front per la reforma del finançament autonòmic

Sumar Andalusia a un front comú amb Balears i la Comunitat Valenciana per a reclamar la reforma del sistema de finançament autonòmic és l'objectiu del president valencià, Ximo Puig, que té prevista una reunió a Sevilla amb el govern andalús aquest mes de setembre. “Tenim contactes oberts amb pràcticament totes les comunitats, tots els territoris i tots els colors polítics”, assegura el director general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Institucional de la Generalitat Valenciana, Jorge Alarte, que destaca el lideratge assumit per Ximo Puig per a “unir voluntats, llimar asprors i superar esculls” com una clau per a aconseguir el major consens en una matèria que es considera “vital” per als interessos de la Comunitat Valenciana: un nou sistema de finançament. Alarte apunta que un pacte amb Andalusia i Balears sumaria quinze milions de persones demanant un canvi del sistema de finançament per a disposar abans que finalitze 2021 d'una proposta de model “molt més igualitari, just i equilibrat”.

La Generalitat Valenciana treballa seguint un calendari amb la intenció “d'incrementar la capacitat de convicció política” perquè al novembre el Govern d'Espanya presentarà una part del nou model de finançament. L'última cimera bilateral entre la Comunitat Valenciana i Balears és un dels avanços que cita el director general en aquesta línia iniciada per Ximo Puig per a eixamplar el diàleg sobre el nou model. El pròxim pas és la reunió de Ximo Puig el mes vinent de setembre a Sevilla amb el president andalús, Juanma Moreno Bonilla, per a “sumar esforços” i seguir en la línia de “combinar àmbits geogràfics i perspectives polítiques”. Si els governs valencià i balear estan formats per diverses opcions d'esquerra, la qual cosa en principi fa més fàcil l'enteniment, en el cas d'Andalusia es tracta d'un govern del PP amb Ciutadans i que necessita el suport de Vox.

La intenció, per tant, és transcendir els blocs i articular un front plural a favor de la reforma d'un sistema que porta caducat més d'un lustre. Alarte considera “vital” per als interessos de la Comunitat Valenciana comptar amb un nou sistema de finançament que corregisca "el tracte desigual i injust que històricament ha vingut patint la Comunitat Valenciana”, la qual cosa permetrà disposar de més recursos i repercutirà en “més sanitat pública i de millor qualitat, més educació pública i més polítiques socials”.