El boletín de hoy: la epidemia se frena en parte de España, más de 10.000 muertos y casi 900.000 empleos destruidos

📊La tendencia. Con el número de personas muertas cada día, cuesta ver algo bueno en los datos que tenemos. Pero podría ser peor. Las muertes se están multiplicando un poco más despacio en las comunidades más afectadas, como Madrid y Cataluña, pero están creciendo más deprisa en otros lugares donde la epidemia ha llegado más tarde, como Galicia, Cantabria, Aragón y Murcia. Aquí el artículo con gráficos por comunidad autónoma.



👷🏻‍♀️Los parados. Marzo fue el peor mes de la historia del empleo en España desde que se tienen registros. El mes terminó con 898.822 personas menos afiladas a la Seguridad Social. No hay precedentes de tantas pérdidas de empleo. En la crisis de 2008, el empleo bajó en tres meses lo que ahora ha bajado en menos de tres semanas. En las cifras de paro no están incluidas las personas afectadas por una suspensión de empleo a causa de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Aquí explica los datos nuestra reportera de información laboral Laura Olías.



👉 Cómo pedir ayuda si estás en apuros. El Gobierno ha aprobado ayudas de urgencia para inquilinos, hipotecados, empleadas del hogar, parados, autónomos o personas afectadas por expedientes de regulación. En esta pieza te explicamos lo básico de cada ayuda y quién puede pedirla.



🔩Respiradores nacionales. Ante las dificultades para comprar material sanitario fuera de España, el Gobierno acelera la producción nacional. El ministro de Sanidad anunció este jueves dos contratos para conseguir fabricar 400 respiradores al día. Uno con una empresa especializada, Hersill, de Móstoles, y otro con Seat en colaboración con dos hospitales catalanes.

👉El vídeo de cómo Seat fabrica respiradores con el motor de un limpiaparabrisas.

👉Nuestra médica Esther Samper explica por qué son tan importantes los respiradores en la lucha contra este virus.

👉Instrucciones del Ministerio de Industria para fabricar mascarillas, batas y otro material de protección.

🇺🇸 El paro americano. 6,6 millones se apuntaron al paro la semana pasada en Estados Unidos, un nivel sin precedentes. La semana anterior, fueron 3,3 millones. Son datos que están muy lejos de la peor marca hasta entonces, que era de 695.000 en una semana en 1982. Antes de esta pandemia, Estados Unidos estaba viviendo uno de los momentos con el paro más bajo de su historia. Cuesta entender la magnitud de lo que está pasando. El periodista Joshua Benton se imaginaba este jueves cómo sería el gráfico de portada del New York Times con los datos de esta semana.



🇲🇽 Los errores en México. Pese a la experiencia de tantos otros países, el Gobierno mexicano no está siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para contener la epidemia ahora que tiene pocos casos. A esto se unen problemas estructurales especialmente graves, como la irregularidad en el suministro del agua. Aquí una pieza de opinión del Washington Post (en español) que lo explica.



💪🏼 Algo bueno. Es posible que el estado de alarma se prolongue más allá del 11 de abril, pero el Gobierno estudia medidas intermedias para permitir algún ejercicio en el exterior y así paliar los efectos negativos del confinamiento para la salud. El ministro de Sanidad dice que se está estudiando la posibilidad de que los niños salgan a la calle o que los mayores puedan hacer algún ejercicio manteniendo las distancias. Las decisiones se tomarán según los datos de la epidemia de la semana próxima. Aquí lo que dijo el ministro.