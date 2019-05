Juliette Binoche: "La independencia es para mi una necesidad absoluta"

La obsesión por la eterna juventud, la rebelión contra los roles de la edad y el sexo o el peligro de las redes sociales son temas a los que planta cara Juliette Binoche (París, 1964) en su última película, "Clara y Claire", que se estrena este viernes en cines.

Dirigida por Safy Nebbou, la actriz francesa interpreta a una mujer de 50 años que, para espiar a su examante, se abre un perfil falso en Facebook haciéndose pasar por una bella joven de 24. Lo que comienza como juego y liberación, la conduce a un camino sin retorno que la obligará a confrontarse a sí misma.

"Para mi la independencia -afectiva, financiera, social- es una necesidad absoluta, quizá algunos vean esto como una rebelión, para mi es el pilar sobre el que construirme", ha dicho en una entrevista telefónica con Efe la ganadora de un Oscar por "El paciente inglés".

PREGUNTA.- La película plantea una reflexión sobre el culto a la juventud en la sociedad actual y la presión que supone especialmente para las mujeres. ¿Cómo evitar esa trampa?

RESPUESTA.- La sociedad vende juventud constantemente, en las revistas, la publicidad, las películas... Es una obsesión y por desgracia es muy fácil caer en la trampa. Personalmente encuentro más bello el rostro de Simone Signoret, que reflejaba sus problemas con el alcohol, que una cara operada, pero es cierto que corres el riesgo de no gustar, de ser rechazado por ser diferente.

P.- En cierto modo, Claire se rebela contra lo que se espera de una mujer de su edad. ¿Usted ha sentido alguna vez esa necesidad de rebelión?

R.- Creo que la rebelión es necesaria para tomar conciencia de lo que pasa. Todo lo demás viene después: comprender, perdonar y dar las gracias por las dificultades que nos permiten evolucionar. Para mi la independencia es una necesidad absoluta, quizás algunos vean esto como una rebelión pero para mi es el pilar sobre el cual construirme.

P.- Corre el riesgo de que la acusen de individualista.

R.- No digo que todos tengamos que vivir solos, en absoluto, pero tiene que haber verdadera independencia para poder ir al encuentro del otro. Con los hijos evidentemente hay una relación de dependencia, pero es importante mantener la conciencia y el respeto de la individualidad de cada uno, permitir la diferencia. La independencia es el fundamento del crecimiento, y la vida, si no es evolutiva, no sirve para nada.

P.- En todo caso, la protagonista de la película tiene un carácter ambiguo, es difícil tanto empatizar con ella como condenarla ¿no cree?

R.- Es posible. Me interesa que aunque es profesora universitaria y tiene cierto estatus, ése no es su sostén. Hay algo en el plano emocional que debe confrontar para crecer, llega un momento en que las tareas exteriores no son suficiente. Conozco gente, muy cercana a mi, extremadamente dotados intelectualmente, pero que emocionalmente no han evolucionado desde que eran niños.

P.- ¿Y usted qué les dice?

R.- Que la edad, la madurez, hay que ganársela a base de dejar ir y perder parte de nuestras ilusiones, parte de nosotros mismos, de lo que hemos construido. La humildad es el gran logro de la madurez.

P.- El otro gran tema es el de las redes sociales. ¿Le preocupa la falsedad que pueden transmitir?

R.- Todo depende de cómo se usen. Puedes caer en la trampa de engancharte a ellas, pero también son un medio formidable de comunicación, que permite ir directamente a la fuente de información y que ha cuestionado el sistema tradicional de medios. No es por nada que China no permite acceder a ellas. Yo tengo Instagram y me gusta compartir cosas, en el aspecto humano y político.

P.- ¿Qué valoración hace del resultado de las elecciones europeas en Francia, con la victoria de la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen?

R.- La buena noticia es el avance de los ecologistas -consolidados como tercera fuerza-. Hemos sido muchos los que hemos intentado remover conciencias en relación a esto. Para mi supone la esperanza frente al miedo de replegarse en si mismo, que no soluciona nada. Pero es necesario un cambio muy profundo de nuestra sociedad y revertir esta ilusión del eterno crecimiento económico.

