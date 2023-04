Elena Martín competirá en la Quincena de los Realizadores de Cannes con 'Creatura'

El cine español sigue sumando películas en esta edición del festival de Cannes. A Pedro Almodóvar y Víctor Erice se junta ahora Elena Martín, la joven directora que presentará su segunda película, Creatura, en el marco de la Quincena de los Realizadores. Fue en esta sección paralela donde el año pasado pudo verse El agua, la ópera prima de Elena López Riera. Un éxito para una de las jóvenes promesas de nuestra industria que ya sorprendió a todos con su estupendo debut, Julia Ist, una mirada nada condescendiente al erasmus desde el punto de vista de una joven que no encaja en un ambiente siempre vendido como idílico.

Para su segunda obra ha escrito el guion junto a Clara Roquet, directora y ganadora del Goya por Libertad. Martín También protagoniza esta historia junto a Oriol Pla, Clara Segura y Álex Brendemuhl y que han producido María Zamora, Stefan Schmitz y Tono Folguera, mismo trío que Alcarrás. La sinopsis cuenta la historia de una pareja joven que se muda a un pueblo de la Costa Brava. “Tras una primera discusión Mila empieza a advertir que la pérdida de su deseo proviene de un lugar profundo y lejano pero propio. Sola en su casa familiar de veraneo, Mila revive algunas de las experiencias de su infancia y adolescencia; recuerdos que la ayudarán a entender el origen de su bloqueo para así poder ser capaz de reconciliarse con su propio cuerpo y tener una relación más honesta con quienes más ama”.

La Quincena presentará, además, este año varias películas de directores consagrados como Michel Gondry o Hong Sang Soo, además de intentar descubrir nuevos talentos. Una mezcla que se ha convertido ya en una seña de identidad de la sección paralela, que suele recoger varios de los títulos que no entraron finalmente en la Sección Oficial del certamen.

Con Creatura se completa, por el momento, la presencia española en un Cannes que tendrá a nuestro país como invitado de honor en el mercado, a Pedro Almodóvar presentando su cortometraje Extraña forma de vida fuera de concurso, y a Víctor Erice estrenando Cerrar los ojos, su esperadísimo regreso al cine 30 años después de su último filme.

Todavía quedan por anunciar varios títulos en la Sección Oficial, tal como prometió Thierry Fremaux, y todavía queda alguna pequeña esperanza de que pueda entrar un nuevo título español. Se ha hablado bastante de las dos películas de animación, They shot the piano player, de Trueba y Mariscal; y Robot Dreams, de Pablo Berger, que estaban en todas las quinielas de los gurús franceses, pero hasta el último suspiro no se sabrá si finalmente entran en la prestigiosa lista final que empieza a tomar su forma definitiva.