Detenido un hombre por asesinar a su expareja en Elche

Un hombre de 51 años ha asesinado presuntamente este sábado a su expareja de 48 en la localidad alicantina de Elche. Los hechos han tenido lugar cerca de las ocho de la mañana en un parking de la calle Felipe Moya del barrio de Altabix, donde la Policía Nacional ha detenido al varón tras sorprenderlo con un cuchillo al lado del cuerpo de la mujer.

Según estas mismas fuentes, el hombre había esperado a que llegara su expareja -estaban en trámites de separación- para asesinarla, propinándole una puñalada en el cuello. Los vecinos, alarmados por los gritos, han llamado a la Policía, presentándose también una dotación del 112 y una ambulancia del SAMU que han tratado de reanimar a la mujer sin éxito.

La mujer, residente en la zona, deja a dos hijos de 18 y 21 años. El hombre está prestando declaración en la Comisaría de la Policía Nacional de Elche, donde sigue detenido a estas horas. No constaban denuncias previas por violencia machista.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha condenado este crimen en su cuenta personal de Twitter: "Insoportable. Nuestra sociedad no puede tolerar esta violencia machista que asesina a mujeres, destroza familias y marca de por vida a unos hijos e hijas".

