El Gobierno valenciano prepara un protocolo para el abandono de las residencias si las familias o los mayores lo solicitan

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha anunciado este viernes en el pleno del Consell que el Gobierno valenciano trabaja en un protocolo para los casos de personas mayores residentes que sus familiares quieran que salgan de la residencia y cuidarlos en su casa. "El criterio es que la persona no se quede en situación de vulnerabilidad y la Abogacía nos están haciendo un informe para saber cómo podemos proceder", ha explicado Oltra.



A preguntas de los periodistas, la vicepresidenta ha desvelado que ha habido familias que ante la alarma generada por los contagios en las residencias han solicitado cuidar a sus familiares. ¿Podrán salir los pacientes de las residencias "Estamos en estado de confinamiento por la alarma. Igual la familia se lo quiere llevar, pero el residente no quiere o si tiene coronavirus, será la autoridad sanitaria la que lo mueva", ha argumentado Oltra respecto a la gran cantidad de casuística que puede haber respecto a este tema.



"Restringimos las visitas el 6 de marzo y días después se suspendieron. No podemos dejar a una persona residente en una situación de desamparo. La prioridad es el bienestar de esa persona. Tampoco podemos provocar una expansión indeseable del virus"m ha asegurado la vicepresidenta que ha puntualizado: "el protocolo debe estar muy ajustado para que la solución no sea peor".



Respecto a las quejas de algunos familiares sobre la posible "opacidad" de la gestión en la residencia de Alcoi, donde han fallecido 26 residentes, Oltra ha defendido que desde la dirección general de Personas Mayores "se pidió toda la información de los contactos de los familiares y se está haciendo un trabajo para desangustiar a las familias". "Cuando se da información a un familiar se espera que se lo traslade al resto de la familia", ha añadido.



La falta de material en los centros residenciales y sanitarios también ha sido motivo de preguntas de los periodistas. "La carencia de material de protección no ha sido en la Comunitat Valenciana, sino en toda España. Lo que ha evidenciado esta crisis es la virtud del estado de las autonomías porque la mejor manera de atender las necesidades es a través de la cercanía", ha argumentado. "Hemos quintuplicado el personal en la atención primaria en todos los ayuntamientos. Qué nos hubiera pasado si esta crisis hubiera sido en 2015", ha ironizado.



"Hemos repartido 100.000 mascarillas entre todos los centros de mayores, dependientes, menores, discapacitados... hemos dictado instrucciones a toda la red de residencias con todas las recomendaciones que emanaban de las autoridades sanitarias y también del ámbito específico. El sector está respondiendo de manera correcta", ha dicho en respuesta a las críticas sobre la gestión de las residencias públicas y concertadas.



Oltra ha explicado también que desde la Conselleria de Educación también se ha tenido en cuenta la brecha digital que afecta a muchos menores y que puede impedir su desarrollo educativo durante el confinamiento. "Eso se ha tenido en cuenta, por eso desde el cierre de los colegios los profesionales estaban en el centro para hacer esa criba y detectar posibles casos. A esos alumnos se los asiste desde otra vía desde el centro de referencia", ha dicho. "Ningún alumno se puede quedar atrás por la brecha digital", ha sentenciado.