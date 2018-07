Rodríguez desafía a Ferraz dimitiendo como presidente de la Diputación pero manteniendo la alcaldía de Ontinyent

El patio dels Scala de la sede de la Diputación de València será el espacio desde donde Jorge Rodríguez, todavía presidente del ente provincial, anunciará cuál será su futuro político tras haber sido detenido dentro de la operación 'Alqueria'. Se espera que renuncie a la presidencia de la Diputación, como ya indicaba el líder del PSPV y president de la Generalitat, Ximo Puig, quien comenzaba a señalar a Toni Gaspar como sucesor para este próximo año que queda de legislatura.

Pero lo que no está tan claro es qué pasará con la alcaldía de Ontinyent, alcaldía que ocupa desde hace siete años y en esta legislatura con una de las mayorías absolutas más grandes de cualquier partido en la Comunitat Valenciana: 14 concejales socialistas de un total de 21 que conforman el pleno. Además unos concejales fieles que han arropado a su alcalde, y este ha respondido.

Jorge Rodríguez, el día después de quedar en libertad realizó su primer acto público en el que también fue arropado por los ciudadanos que asistieron y, defendiéndose de las acusaciones, afirmaba que "tendréis un alcalde que será más torpe, más simpático, menos simpático... Pero os aseguro que vuestro alcalde no es un ladrón".

Sobre los respaldos internos recibidos por Rodríguez los primeros han sido los más cercanos, los socialistas de Ontinyent y de la Vall d'Albaida, quienes mostraban su "apoyo total, absoluto e incondicional", y a ellos se sumaron otros como los de la Costera-la Canal, la Ribera Alta, la Ribera Baja y la Hoya de Buñol. Esta señal muestra que, a pesar de la suspensión de la militancia que ha decidido la dirección del partido, su influencia interna no se va a diluir con tanta facilidad, al menos mientras la justicia no dicte sentencia.

"Tormenta perfecta"

Entre sus más fieles esta quien fue su mano derecha tanto en la presidencia de la Diputación como en la alcaldía de Ontinyent, Ricard Gallego, quien a través de diversos posts en redes sociales ha querido defender la inocencia de los detenidos y la confianza en el proyecto de Rodríguez.

Así tras afirmar en un primer comentario el viernes que "los enemigos del proyecto de Jorge Rodríguez son muy poderosos y nos quieren echar", en el último publicado este domingo insistía en una "tormenta perfecta" y de órdenes interesadas tras asegurar que un policía le dijo "nos dijeron que la cosa tenia que acelerarse (sic)."

Gallego abunda en estas conversaciones apuntando que los agentes le llegaron a decir "joder, chico, los de tu partido han tardado en cargarse a tu Presidente". Ante ello asegura que "me quedé en blanco, porque nosotros no teníamos ninguna información de nada (estábamos incomunicados), le respondí que, en todo caso, si no hubieran montado este escándalo igual el partido no se hubiera precipitado".