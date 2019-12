El abogado Noguera Puchol confiesa que Francisco Camps le buscó para montar la sociedad que cobró comisiones de los patrocinios de Les Arts

Giro inesperado en el juicio del Palau de Les Arts que se celebra en la Audiencia Provincial de Valencia. Uno de los principales acusados, el que fuera presidente de la empresa comisionista Patrocini de Les Arts, José Antonio Noguera Puchol, ha declarado ante el tribunal que fue el expresidente de la Generalitat Francisco Camps quien le buscó para crear la sociedad que debía externalizar la búsqueda de patrocinios para la ópera de València. Esta empresa acabó cobrando comisiones de entre el 10 y el 30 % y en su consejo de administración se sentó la propia intendente de Les Arts ahora fallecida, Helga Schmidt.

"En 2007 Francisco Camps y la intendenre del Palau de les Arts vienen a buscarme para que vea cómo se pueden buscar patrocinios de manera externa", ha revelado el abogado y miembro de la burguesía valenciana que se enfrenta a siete años de cárcel. Noguera Puchol ha asegurado que toda la operativa para crear esta sociedad se impulsó desde la Conselleria de Cultura. Hasta elaboraron el contrato entre el Palau y la empresa Patrocini de Les Arts firmaron. Ese contrato sin concurso público es considerado por el fiscal un procedimiento delictivo al no haberse sacado a concurso.

"La tercera vez que me reuní con ellos -Francisco Camps y Helga Schmidt- me dijeron que los patrocinios los tenía que llevar una sociedad valenciana compuesta por personas con capacidad e influencia económica. Tras dos meses me dijeron si podía formar parte de la sociedad", ha confesado. "Tenían una idea muy clara de cómo gestionar los patrocinadores. Yo les dije que solo si se mantenía un alto nivel en la ópera era justicable para obtener grandes ingresos económicos", ha añadido.

El acusado ha explicado cómo idearon el consejo de administración de Patrocini de Les Arts e incluyeron a la intendente ahora fallecida. "Era conveniente que en el consejo estuviera la intendente, no a nivel ejecutivo ni de aportación económica, sino por nuestra relación con el Palau. También la participación de Vicente Garrido era importante en aras de la transparencia. Yo pedí que entrara Joaquín Maldonado -otro de los acudasos- porque hacía falta gente más joven", ha revelado sobre la creación de la empresa.

"A mí se me dio por supuesto que desde la institución se veía de manera conveniente que se integraran en el consejo de administración personas ajenas a nostros tanto la intendente del Palau como el presidente del Consell Jurídic Consultiu. No vimos que con esta participación hubiera ningún problema legal", ha añadido.

José Antonio Noguera ha reconocido que con el contrato que les había redactado la Conselleria de Cultura, "nos convertíamos en puros comisionistas". Pese a criticar este documento, el abogado valenciano ha dicho que siguieron adelante y que cobraron a Les Arts otros conceptos "porque nos pedían que hiciéramos trabajos que ellos no sabían". "¿Cómo íbamos a pensar que un contrato que nos da la Conselleria de Cultura iba a estat fuera del ordenamiento jurídico?", se ha preguntado.

El contrato inicial se firmó en 2008 y a finales de 2009 se rescindió el contrato por parte de la Conselleria de Cultura. "Teníamos previsto trabajar diez años y creamos la sociedad con un capital de 180.000 euros, dinero con el que podíamos sobrevir dos años. Hemos hecho un contrato llamados por la Conselleria de Culutra y en el momento que nos dicen que no quieren que sigan aquí, pues no nos íbamos a resistir. No nos dieron ninguna explicación razonable más que su propia voluntad", ha explicado al interrogatorio del fiscal sobre la salida de Patrocini de Les Arts.

"Nosotros no redactamos ningún contratosde los que tuvimos con el Palau. Sí constituimos la sociedad en el último trimestre de 2007 y los contratos con patrocinadores. El contrato inicial de 2008 lo elabora la Conselleria de Cultura y era para 10 años. Teníamos que ser ambiciosos y realistas. Conseguir 20 millones al año para el Palau de Les Arts es un objetivo muy alto. Significa conseguir patrocinadores no solo locales, sino nacionales. Hicimos un contrato donde planteábamos objetivos a muy largo plazo, pero el Palau puede salirse si no se cumplen. En 2009, cuando se rescinde el contrato, habíamos cumplido los objetivos", ha declarado.