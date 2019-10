Compromís cede al PSOE tras días de negociación el dominio 'Ahora España' donde se criticaba a Sánchez

Finalmente ha habido acuerdo y Compromís cederá el dominio objeto de la polémica, 'Ahora España', al Partido Socialista. PSOE y Compromís han negociado desde hace varios días por la propiedad y uso del dominio ahoraespaña.com. Los socialistas han impreso millones de sobres y folletos con esta dirección web, que será la base digital de su programa electoral y están listas para enviarlas a correos. Pero desde el pasado 12 de octubre cualquier persona que acceda a esta página encuentra una galería de imágenes críticas con el "bloqueo" de Pedro Sánchez a un Gobierno progresista patrocinadas por la coalición Compromís-Más País.

El acuerdo ha sido certificado con una carta de Compromís al PSOE en la que procede a "redireccionar la web" como muestra de "colaboración y buena voluntad" de cara a unas elecciones donde deben conseguir "una mayoría progresista". Añaden que la campaña electoral se debe basar en "el respeto mutuo".

Por su parte, el PSOE se ha comprometido a enviar una nota de prensa de agradecimiento, según explican fuentes de la coalición valencianista.

Pedro Sánchez durante el acto celebrado en Valencia.

El PSOE ha defendido y así lo alega con una factura que el dominio es de su propiedad desde el día 27 de septiembre, cuando lo abonaron. Por su parte, un militante de Compromís la pudo comprar el día 30 de septiembre –junto cuando Sánchez presentó la campaña 'Ahora España. Ahora Gobierno'– y a través de la coalición valencianista la surtieron de contenido.

En Compromís tenían las claves del panel de control de la página web y desde el día 12 de octubre surtieron el dominio del contenido crítico con el "bloqueo" del pacto de progreso. En el PSOE no tenían esas claves de control y atribuyen la situación a un fallo en la venta del dominio porque según su factura lo tienen pagado.

Los contactos se han producido desde hace varios días y a través de cargos del PSPV-PSOE, pero también directamente por parte del gerente del partido con personas de la campaña de Compromís. Desde el PSOE no han querido valorar la situación durante la semana ni tampoco confirmar los contactos. No haber recuperado la web hubiera supuesto un gran problema: habrían tenido que rehacer todo el mailing e imprimir uno nuevo les costaría cientos de miles de euros.

Sobre electoral del PSOE con el dominio "ahoraespaña.com".

La situación por la campaña contra el "bloqueo" del Gobierno progresista no ha erosionado el Gobierno valenciano, pero sí que ha propiciado algún momento de tensión. Por su parte, en Compromís no todo el mundo era partidario de ceder el dominio porque formaba parte de su campaña para criticar la falta de acuerdo en las pasadas negociaciones. Finalmente ha habido entendimiento y se ha optado por no abrir una crisis con un partido al que podrían apoyar si los número salen para formar Gobierno.