Podemos tiene la llave para que se investiguen las cuentas del PSPV y del Bloc en las Corts Valencianes

Están de acuerdo pero no están de acuerdo. Quieren investigar, pero no tienen claro el qué, el cómo, ni el cuándo. Los cinco grupos con representación parlamentaria en las Corts Valencianes coinciden en la relevancia de las investigaciones sobre una supuesta financiación irregular en el PSPV y el Bloc, pero discrepan sobre cómo abordar la cuestión.

Los implicados la investigación judicial sobre la campaña electoral de 2007, aún bajo secreto de sumario y en buena medida archivada por la prescripción de los supuestos delitos, han repetido desde que se destapara su existencia que son "los primeros interesados en que esto se resuelva". Así lo han dicho tanto Manolo Mata, portavoz del PSPV-PSOE, como Fran Ferri, su homólogo de Compromís, y Enric Morera, exsecretario general del Bloc y presidente de las Corts.

Ciudadanos tomó la iniciativa y planteó el martes la creación de una comisión de investigación "sobre la posible financiación ilegal" de estos dos partidos, idea que ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios en aras de la transparencia. El trasfondo, no su formulación. La propuesta de Cs lleva implícito en la letra pequeña que la comisión pasará por delante de dos comisiones que llevan a la espera desde 2016: la del caso Taula y la de la financiación electoral del PP valenciano.

Compromís, que ha señalado este detalle, rechaza que se deje de hablar del caso Taula y de la financiación irregular los populares para poner a una parte de su formación y a los socialistas en el punto de mira. En estas condiciones, los valencianistas no están dispuestos a aceptarla. El portavoz ha dicho no entender que "c omisiones de investigación anteriores relativas al caso Taula o a la financiación de las campañas del PP no se llegaran a debatir al pasar por detrás de esta posible comisión". "No sabemos si esto es un pacto secreto PP-Cs para que las cuestiones que afectan a los 'populares' no se investiguen en este parlamento", ha considerado Ferri.

Sus compañeros de Gobierno también ven mejorable la proposición de Ciudadanos. Las comisiones no son enmendables, ha señalado Manolo Mata este miércoles. Los hechos denunciados exceden de la campaña electoral de 2007, por lo que la comisión debería ser sobre la agencia Crespo Gomar y las relaciones con los partidos políticos y administraciones públicas que contrataron con la citada empresa, en el foco de la trama. Si Cs no reformula su propuesta, el PSPV y Compromís no descartan presentar una alternativa.

No obstante, la síndica de la formación naranja, Mari Carmen Sánchez, tampoco descarta la posibilidad de unir esta comisión con la que ya fue aprobada para investigar la financiación del PP porque ambas se enmarcan en las mismas elecciones."Habría que ampliarla a todos los partidos" que concurrieron a las elecciones en 2007, ha indicado la portavoz.

En este punto, Ciudadanos encuentra también el apoyo de Podemos. La formación morada, socia del Pacto del Botànico, tiene claro que se debe investigar la contabilidad de los socialistas y los vínculos con Crespo Gomar, pero no quiere que estas pesquisas pasen por encima de las que afectan al PP, cuya financiación lleva años en los tribunales. "Apoyamos la investigación, pero como hay dos ya aprobadas en 2016 sobre financiación del PP queremos que se investigue a todos, por lo que vamos a tratar de ampliarla", comentan desde el partido. "Nosotros ya teníamos aprobada una comisión relativa al PP en la misma etapa y entendemos que lo lógico sería buscar una fórmula de ampliar esa comisión para que se investigue a todo el mundo por los datos de esa etapa. Entendemos que esto será más completo", ha señalado Antonio Estañ, portavoz de Podemos en les Corts. En este caso, su posición es clave, ya que para la constitución de una comisión se necesitan más votos a favor que en contra. Ni PSPV con Compromís ni Ciudadanos con el PP lo consiguen.

A un año de poner fin a la legislatura, es especialmente relevante saber si saldrá adelante esta comisión de investigación, ya que según los ritmos parlamentarios parece complicado que se desarrollen tres encomiendas de esta envergadura antes de que se disuelvan les Corts.