Adiós a la pretensión de bajar la barrera electoral al 3%: la Comunitat Valenciana mantendrá la ley de 1987

Las Corts Valencianes han fracasado en uno de sus principales cometidos esta legislatura: la reforma de la ley electoral. Una propuesta que todos los partidos salvo el PP llevaban en su programa electoral y que se habían comprometido a sacar adelante se quedará en el cajón por el cambio de posición de Ciudadanos, que los tres grupos del Botànic han reprochado.

La formación naranja decidió hace unos meses no dar su voto favorable a un acuerdo de mínimos si no se reformaba el Estatut de autonomía para cambiar a la circunscripción única. Una exigencia que podría prolongarse años y no permitiría la reforma esta legislatura. Y un cambio de posición que los naranjas no han podido justificar más que con ataques a otras formaciones, especialmente a Podemos, a quién han preguntado si "deben algo a alguien", en referencia al acuerdo con Esquerra Unida.

"Para nosotros el principio de una persona un voto es innegociable", ha defendido Emigdio Tormo, diputado de Cs en un pleno en el que se ha convertido en el blanco de las criticas. El parlamentario ha querido quitar hierro al asunto diciendo que no hay "masas ingentes de desheredados" protestando en las puertas de las Corts. Mismo argumento que el PP, cuyo diputado Luis de Santamaría, ha señalado que no aparece en el CIS y que este debate se produce "por quedar bien con Izquierda Unida".

La mayoría de las Corts ha aprobado la modificación, pero no llega a los tres quintos suficientes para que se lleve a cabo. Ciudadanos ha votado a favor de 72 artículos, pero no de la norma, ni ha presentado enmiendas.

Además de la bajada del listón electoral, la ley incluía las listas cremallera (paridad en las candidaturas), el voto preferencial (o listas abiertas desbloqueadas), que las personas con diversidad funcional puedan presentarse a la elecciones o que las personas trans puedan hacerlo con su género sentido. La Comunitat Valenciana se quedará con la ley antigua y la barrera más alta del Estado.