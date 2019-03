Compromís señala que Ribera Salud admite que la Generalitat le compensó 26 millones por lucro cesante sin estar en ningún contrato

La diputada de Compromís en las Corts, Isaura Navarro, ha insistido en que Ribera Salud sí tuvo una compensación de 26 millones por la rescisión del contrato de la gestión del Hospital de la Ribera en 2002, después afirmar la empresa que una auditoría le reconocía una indemnización de 69 millones, y que tuvo que pagar 3 para saldar la nueva adjudicación que suponía invertir 72 millones.

Navarro ha explicado que Ribera Salud “reconoce la ilegalidad en el momento en que alude al dinero que tenía que haber aportado y que nunca aportó. La explicación es que solo dio tres millones porque se le compensaron esos 26 por lucro cesante, cantidad esta última que no estaba recogida en ningún contrato, y que la Administración no tenía ninguna obligación de abonar ni perdonar”.



Para la diputada de Compromís en lugar de los tres millones que Ribera Salud aportó "debería de haber aportado a las arcas públicas de la Generalitat los tres millones más los 26 que se le perdonaron, a nuestro parecer, de manera completamente alegal, porque no tenía que perdonársele nada del dinero por un lucro cesante que no estaba recogido en el contrato".



Isaura Navarro insiste en que la administración "no estaba obligada" a pagar esta indemnización por lucro cesante, con lo que dichos 26 millones compensados "tendrían que haber llegado a las arcas públicas". A ello añade que "estaría muy bien que Ribera Salud explicara cómo se llegó a ese acuerdo, porque no hay ningún documento al respecto, ni Ribera Salud nunca pidió el lucro cesante de los 26 millones", ya que estos se incluirían dentro de la auditoría que señala la empresa que se realizó desde la Generalitat. "Queremos saber cómo es que de repente el gobierno de la Generalitat del PP decidió altruistamente abonarlos sin que estuviera estipulado en ningún documento".