El presidente del PP de Castelló se inventa que los hospitales de campaña tienen orinales en vez de baños para atacar al Gobierno valenciano

Los hospitales de campaña construidos de urgencia por la Generalitat Valenciana en las tres capitales de provincia valencianas cuentan con baños, aseos y duchas para los pacientes y el personal sanitario aunque, de momento, no ha sido necesaria su utilización. Este hecho, bastante habitual en cualquier centro hospitalario, contrasta con un bulo lanzado por un dirigente del PP en una televisión de la esfera de la alt-right española.

El diputado autonómico y presidente del Partido Popular de Castelló, Miguel Barrachina, lanzó un bulo en el programa Con España a Cuesta de La Ocho según el cual los hospitales de campaña, construidos para reforzar a la sistema público de salud durante la pandemia de la COVID-19, cuentan con "el típico orinal" en vez de baños.

"En los tres hospitales de campaña de Puig -que ya duplican el plazo de las obras-, los 800 pacientes harán sus necesidades en una cuña (la versión sanitaria del orinal)", escribe Barrachina en un mensaje en Facebook que en ningún momento ha retirado o rectificado.

Aseos en uno de los hospitales de campaña construidos por la Generalitat Valenciana.

"No son tres hospitales de campaña, son tres chapuzas, no hay previstos aseos", fantasea Barrachina en una conexión en directo en el programa. El presentador interrumpe sorprendido al diputado del PP y le pregunta: "¿y qué hacen los sanitarios?". El diputado responde: "Uno de los errores de esos nueve millones de euros es que no hay baños (...); aquí lo que se prevé es que uno haga sus necesidades en la cuña, lo que tu madre y la mía llamarían el típico orinal".

Un baño de uno de los hospitales de campaña construidos por la Generalitat Valenciana.

Barrachina continúa con su filípica y asegura que "con una epidemia, que uno de los síntomas es la descomposición, esto es insoportable, es un error mayúsculo por el cual la Comunidad Valenciana va a derrochar otros nueve millones de euros".

La afirmación de Barrachina es manifiestamente falsa, tal como muestran las fotos de los baños de uno de los hospitales de campaña a las que ha tenido acceso este diario.

El PP de la provincia de Castelló ha declinado hacer comentarios. El bulo sigue colgado en Facebook.