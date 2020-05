El peatón conquista el corazón de la ciudad: València libera del tráfico buena parte de su centro histórico

Esta semana culmina un proceso que modificará el concepto de movilidad que existía en València y que tenía al vehículo privado como gran protagonista de todas las políticas y los diseños urbanísticos.

La peatonalización de la plaza del Ayuntamiento (provisional hasta que se redacte el proyecto definitivo de reurbanización), cuyas obras arrancaron este lunes y finalizarán el domingo 10 de mayo, supone la consolidación de un modelo en el que el peatón pasa a ser el gran protagonista del centro histórico en detrimento del tráfico motorizado, coincidiendo además con una crisis sanitaria que hace más necesaria que nunca la liberación de espacios para garantizar las distancias de seguridad de los viandantes.

Esta transformación se inició hace cinco años con la llegada del nuevo equipo de gobierno municipal liderado por Joan Ribó (formado entonces por Compromís, el PSPV-PSOE y València en Comú, y en el segundo mandato por las dos primeras formaciones), tras 24 años de Gobierno del PP de Rita Barberá.

Una de las primeras medidas que adoptó el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, fue la eliminación del tráfico en el entorno de la Lonja, edificio declarado Patrimonio de la Humanidad, unido a la ampliación del espacio peatonal en la plaza del Mercado, y después el entorno de las Torres de Serranos y de Quart mediante la creación de bucles para eliminar el tráfico de paso.

Al mismo tiempo, se inició un proceso participativo para reurbanizar, tanto el entorno de la Lonja y el Mercado, como la plaza de la Reina, siempre bajo la premisa de ganar el máximo espacio posible para el peatón en zonas concebidas hasta el momento como grandes rotondas llenas de paradas de autobuses o como atajos en automóvil para cruzar la ciudad. Ambos proyectos iniciarán las obras en los próximos meses.

Con el mismo espíritu se anunció en el ecuador del pasado mandato la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, punto neurálgico de València, como última pieza del puzzle que dejará buena parte del distrito de Ciutat Vella con el viandante como gran protagonista de la movilidad.

La peatonalización será blanda en un primer momento, mediante el denominado urbanismo táctico, consistente en el uso de mobiliario urbano y pintura para delimitar los nuevos espacios.

Como en el entorno de la Lonja y en la plaza de la Reina, paralelamente se redacta el proyecto definitivo de reurbanización que ha contado con las aportaciones de los colectivos sociales, tras un ambicioso proceso de participación ciudadana.

El inicio de las obras este lunes obligó a cerrar al tráfico tanto en esta plaza como en la de la Reina, por lo que la circulación de la calle de la Paz se empezó a desviar por la calle del Poeta Querol.

Al mismo tiempo, los trabajos de reasfaltado de la plaza del Ayuntamiento sacaron a la luz el antiguo adoquín por el que discurrían las vías del antiguo tranvía. El edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi, propuso este lunes en redes sociales la posibilidad de recuperarlas.

Gràcies a la foto que l'amic @MRElectrique ha publicat fa un'estoneta, s'aprecia que les línies dels tramvies passaven just per la zona que ara peatonalitzem per sempre. Proposaré que que el projecte més ample de humanització incloga la recuperació d'eixos elements🚋🧱💜 pic.twitter.com/5n7B9fIjZG