Compromís votarà "no" a la proposta del Govern de prorrogar l'estat d'alarma

Després d'una negociació sense acord entre Compromís i el Govern per a prorrogar l'estat d'alarma, la formació valencianista ha anunciat que votarà "no" aquest dimecres en el Congrés. L'origen del rebuig està en el repartiment del fons de 16.000 milions creat pel Govern perquè les autonomies facen front a la crisi del coronavirus, i que va donar peu a una picabaralla en el Congrés entre el diputat Joan Baldoví i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

Segons explica la coalició valencianista, el fons "perpetuava l'infrafinançament que pateixen els valencians i valencianes per part del govern espanyol", per això Compromís va sol·licitar un canvi en els criteris de repartiment d'aquests fons per a augmentar el pes de la població i, alhora, establir mecanismes de compensació per a les comunitats pitjor finançades.

No obstant això, la negativa del Govern a incrementar els recursos per al territori valencià "aprofundeix en la falta d'equitat en el tracte de les valencianes i valencians respecte a altres autonomies i suposa una discriminació, encara més greu en temps de crisi sanitària" assenyalen des de Compromís.

La coalició representada per Joan Baldoví en el Congrés dels Diputats defensa la seua proposta afirmant que el que reclama és "que tots els territoris disposen dels mateixos recursos per habitant per a salvar vides, rescatar persones i combatre les conseqüències de la pandèmia, és un plantejament de sentit comú". El diputat també ha explicat la postura del seu partit en un vídeo divulgat per les xarxes socials.

No podemos apoyar un reparto de fondos que perpetúa la injusticia y el maltrato al pueblo valenciano. Por eso, @compromis rechazará la propuesta del Gobierno para la prórroga del estado de alarma pic.twitter.com/2iN89Z9CLH — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) May 20, 2020

Després de dies de negociacions que semblaven avançar, aquest dimarts segons Compromís "va haver-hi un canvi radical en l'actitud del Govern coincidint amb l'acord a què va arribar amb Ciutadans". Afirmen els valencianistes que el Govern ha rebutjat unes demandes "absolutament raonables: equitat entre territoris i igualtat entre ciutadans". De la mateixa manera lamenten que l'Executiu "ha triat, de forma equivocada, donar l'esquena a les valencianes i els valencians".

Compromís en la seua crítica a l'actitud del govern defensa el seu historial i recorda que "sempre s'ha comportat amb serietat i rigor en la seua activitat política en el Congrés, treballant per a la conformació de governs progressistes que atengueren les reivindicacions valencianes, des de la votació en la moció de censura que va fer president Pedro Sánchez fins a la investidura i la conformació de l'actual govern". Amb això conclou: "Lamentem que el Govern ara rebutge el nostre suport no volent atendre peticions que busquen equitat i igualtat d'oportunitats de tota la ciutadania. No podem donar suport a mesures que perpetuen la injustícia i el maltractament al poble valencià".