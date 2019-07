La consellera Mollà demana al Ministeri de Transició Ecològica que es pronuncie sobre l'ampliació del Port de València

El Govern valencià portarà al Ministeri de Transició Ecològica els seus dubtes sobre la qüestionada ampliació del Port de València. La consellera de Medi Ambient, Mireia Mollá, traslladarà a la titular en funcions d'aquest departament, Teresa Ribero, l'informe d'impacte ambiental que en 2007 es va realitzar sobre una primera fase del projecte consistent a construir els nous dics. El president de l'Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, sosté que continua sent vàlida per a un nou projecte que preveu derruir un moll i un contradic, ampliar el dic d'abric i construir un moll de 1,3 milions de metres quadrats.



Mollá ha sol·licitat una reunió amb la titular del departament per a traslladar una sèrie de problemes de la Comunitat Valenciana, entre ells, els dubtes sobre l'impacte ambiental de l'ampliació del port. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha anunciat aquest divendres en roda de premsa la trobada. "La conselleria competent està defensant l'interés general, la seguretat jurídica i la legalitat. Si hi ha una ampliació prevista i genera dubtes el fet que servisca l'informe de 2007... demanem al ministeri que aclarisca aquesta qüestió: si l'informe és suficient o l'ampliació excediria aqueix informe", ha expressat la vicepresidenta.

Preguntada pel seu posicionament respecte a l'ampliació, una inversió de 1.200 milions d'euros, ha explicat que "s'està treballant en el model sostenible que volem, dins de la línia botànica, tenint en compte que la lluita contra l'emergència climàtica és un dels principals eixos del Govern valencià".

L'Autoritat Portuària de València no ha inclòs en l'ordre del dia del seu consell d'Adminsitración d'aquest divendres l'anàlisi de l'oferta de la naviliera MSC per a duplicar la capacitat del port, l'única empresa que ha optat formalment a aquest concurs. L'acceptació de l'oferta portaria implícit un avanç en l'ampliació que col·lectius ecologistes i diverses agrupacions ciutadanes temen que resulte difícil de revertir.

Segons anàlisis d'experts com el del catedràtic de Geografia Humana Joan Romero, l'ampliació implicaria que els camions que es dirigeixen al port passaren de 6.000 a 12.000 diaris, una capacitat que les carreteres valencianes difícilment podrien suportar. Un problema que des de l'Autoritat Portuària solucionen plantejant un túnel subterrani o submarí com a substitut de l'accés nord al qual és contrari l'alcalde de València, Joan Ribó.



En vista del debat generat, el conseller d'Obres Públiques, Arcadi España, també ha expressat aquest divendres que l'Executiu autonòmic prefereix obrir un procés de reflexió amb la ciutadania sobre el desenvolupament d'aquesta infraestructura. En una entrevista amb la Cadena Ser, el titular d'Obres Públiques va manifestar que "és interessant que hi haja un debat al voltant de quines conseqüències mediambientals pot tindre aquesta duplicació de la capacitat del port". Però a més confia en la capacitat de diàleg i assegura: "Es pot arribar a punts d'acord tant amb l'autoritat portuària com amb la Generalitat i l'Ajuntament, que tots estan en el consell d'administració".