Cotino batalla la seua innocència en el judici de la visita del Papa mentre altres acusats ja han retornat més de mig milió

Les qüestions prèvies que es dirimeixen en el judici de la peça separada del cas Gürtel que avaluen el robatori de 3,4 milions d'euros a través de mossegades de la retransmissió de Canal 9 de la visita del Papa a València en 2006 han començat a mostrar les línies de defensa dels 24 acusats. L'advocat de l'exdirector general de la Policial amb Aznar i exconseller de Francisco Camps Juan Cotino ha aportat quatre documents nous a la causa per a defensar-se. Per part seua, altres acusats, com l'exvicepresidente de Repsol i blanquejador de la trama Gürtel, Ramón Blanco Balín, o l'exdirector general d'RTVV Pedro García han pagat ja 400.000 i 150.000 euros, respectivament. Aquests abonaments evidencien que durant els interrogatoris confessaran els fets per a reduir les seues penes, segons el preacord arribat amb la Fiscalia Anticorrupció.

Juan Cotino ha incorporat una demanda de conciliació contra l'inspector de policia que el va incriminar presentat el 13 de març de 2014 i un informe del doctor Landete analitzant la normativa canònica respecte a l'emissió de senyal de la visita del PP. En concret, defensant que la decisió que Canal 9 retransmetera la visita del PP va ser del Vaticà i no del propi Cotino.

L'advocat del també expresident de les Corts, també ha aportat un informe pericial sobre la titularitat de la Fundación V Encuentro. Aquest document, entregat a un altre procediment, conclou que l'entitat és privada. L'últim document de defensa és un fax remés al jutjat d'instrucció de març de 2014 per a declarar voluntàriament després de conéixer que s'apareixia esmentat en la investigació.

L'advocat de Pedro García ha anunciat el seu pacte amb la fiscalia i ha renunciat a les testificals i proves. L'exdirector general d'RTVV ha començat a pagar els 500.000 euros de responsabilitat civil amb l'ingrés de 150.000 euros en el compte del jutjat.

Blanco Balín ha ingressat altres 400.000 euros de la responsabilitat civil. L'advocat de qui va ser blanquejador de la trama Gürtel ha explicat que el seu client, “després d'un procés de penediment”, ha decidit ingressar els diners “per a reparar el mal causat”.

L'advocat de Ricardo Calatayud, exdirector econòmic d'RTVV també ha anunciat el pacte amb les Fiscalia i renúncia a quatre testimonis i un perit. El mateix han fet els també exdirectius de l'extinta televisió Luis Sabater i José Llorca. Antonio José de la Vídua i Vicente Sanz han demanat absentar-se del judici quan declaren i mantindran la seua innocència. No han arribat a cap acord amb Anticorrupció.

L'exdirectiu de la televisió Juan Prefaci tampoc ha arribat a acord, però ha demanat que no hi haja sentència de conformitat al no haver arribat a pacte amb tots els acusats després d'haver decretat una causa el president del tribunal, José Antonio Mora.

Les qüestions prèvies continuen amb els altres acusats. El que sí que s'ha confirmat és el canvi d'ordre de les declaracions. La Fiscalia Anticorrupció demana per als acusats penes de fins a 40 anys de presó.