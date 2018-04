El PSPV-PSOE reconeix donacions "incorrectes", però no il·legals, de dues empreses a Benidorm el 2007

"S'ha observat a Benidorm dues donacions realitzades per empreses locals, a través d'un sistema de donació de manera incorrecta. Les donacions no eren, ni són il·legals, però estan deficientment tramitades. S'ha verificat que aquestes empreses no han rebut tracte de favor algun per part de l'Administració".

Aquesta és la fórmula amb la qual l'informe elaborat per una comissió creada a aquest efecte reconeix l'existència d'alguna irregularitat en la campanya del PSPV-PSOE en les eleccions locals de 2007. Una irregularitat que va consistir en que dues empreses, Hospimar 2000 i Quick Meals Iberica, van pagar vinils i cartells dels socialistes per valor d'uns 17.000 euros.



L'informe, que han donat a conèixer aquest divendres el vicesecretari i portaveu parlamentari, Manuel Mata, i la diputada Ana Barceló, ix al pas del suposat finançament il·legal dels socialistes en aqueixa campanya a través de l'agència Crespo Gomar, amb seu a Gandia, que una jutge de València va investigar i va arxivar després d'una denúncia del PP perquè els fets han prescrit. Entre altres coses, en la denúncia s'indicava precisament que el PSPV-PSOE s'hauria finançat a Benidorm mitjançant factures en b pagades per aqueixes empreses a Crespo Gomar.

Més enllà de l'única irregularitat que reconeix, el document xifra en 400.504 euros la quantitat abonada a Crespo Gomar pel PSPV-PSOE en set pagaments, entre febrer del 2007 i octubre del 2008. I destaca que aqueixa xifra coincideix amb la que ja arreplegava la interlocutòria de la jutge com a procedent de la informació facilitada per l'Agència Tributària.



No obstant això, el PSPV-PSOE confessa no guardar factures d'aqueixos pagaments. "Els suports documentals (factures) de la comptabilitat del PSPV-PSOE només es conserven els períodes als quals legalment venim obligats, per la qual cosa d'aquests tres exercicis [2006 a 2008] només és possible conèixer la informació que apareix en les anotacions comptables", assenyala l'informe.

Les anotacions dels pagaments a Crespo Gomar són set, de 37.7000 (27 de febrer de 2007), 37.700 (19/4/2007), 69.600 (4/2/2008), 41.760 (17/4/2008), 96.645 (2/9/2008), 96.645 (30/9/2008) i 3.988,08 (30/9/2008).

197.00 euros a Crespo Gomar pel congrés de 2008

Els tres últims, que sumen 197.278 euros, correspondrien al congrés del PSPV-PSOE celebrat aqueix any, en què Jorge Alarte va eixir triat enfront de Ximo Puig com a secretari general. El PSPV-PSOE sosté que això va ser el que es va pagar a Crespo Gomar per un congrés del qual no aclareix quin va ser el cost total, xifrat per algunes informacions en prop de 800.000 euros.

"No hem detectat pagaments de tercers"

"Després de l'anàlisi de la documentació recollida, es conclou que el PSPV ha abonat a Crespo Gomar els serveis prestats", conclou l'informe per a desmentir l'existència de finançament il·legal per part de determinades empreses a través de l'agència de Gandia.

El PSPV-PSOE va destinar 999.910 euros a la campanya autonòmica de 2007 i els autors de l'informe, la comissió presidida per José María Ángel i de la qual formaven part Ana Barceló i José Muñoz, asseguren: "No hem detectat pagaments de tercers referits a la campanya autonòmica de 2007".

L'informe assegura textualment que dels casos que la

jutge va derivar a dos jutjats de Madrid, un de Gandia i un altre de Benidorm, per la possible existència de delictes de malversació i prevaricació, "haurà de ser la justícia qui es pronuncie".

Sense esment a Orengo ni determinar responsabilitats

A diferència de l'informe del Bloc sobre els aspectes de la denúncia de suposat finançament il·legal que l'esguitaven, en el qual es va anunciar que Lluís Miquel Campos, el director de la campanya del 2007 i actual cap de gabinet d'Enric Morera en les Corts Valencianes, s'apartava en sol·licitar un permís no retribuït, el document dels socialistes eludeix referència alguna a José Manuel Orengo, assessor en presidència de la Generalitat, també al·ludit en la denúncia.

"El present informe s'eleva a l'òrgan competent perquè, a la vista del mateix, es determinen les responsabilitats que pertoquen", es limita a indicar el document.