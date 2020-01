La Seguretat Social porta a judici la Diputació de València per a cobrar 100.000 euros pels becaris fraudulents

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha demandat a la Diputació de València per a reclamar per la via judicial les quotes endarrerides dels becaris qüestionats per la Inspecció de Treball. El judici té data assenyalada a l’octubre i la Seguretat Social reclama un import de 105.700 euros per les quotes pendents de set persones.

La Tresoreria ha fet aquest pas després que la Diputació de València al·legara a la resolució de la Inspecció de Treball, que considera que hi ha relació laboral entre els becaris i la institució pública, una qüestió que la institució nega. El juliol passat la inspecció va resoldre una denúncia de 7 becaris, a través del sindicat Comissions Obreres, i es va basar, entre altres qüestions, en el fet que feien jornades de 40 hores, disposaven de correu electrònic corporatiu i tenien torns de guàrdies. Va resultar d’importància, com recalca la resolució, que no es trobara un pla formatiu que determinara les funcions dels becaris, un cas similar al de les beques de comunicació de la Generalitat Valenciana.

En paral·lel a aquest procés, quatre dels set becaris han denunciat la corporació provincial valenciana per a reclamar el salari corresponent a la seua categoria laboral. Reclamen, segons expliquen fonts de la corporació, l’equiparació a la categoria funcionarial A1, concretament al lloc de tècnic de comunicació, amb una retribució mensual superior a 2.000 euros. Com a becaris, percebien una remuneració de 1.000 euros mensuals.

La Diputació de València manté la mateixa línia que quan el sindicat Comissions Obreres va denunciar el frau laboral i rebutja tornar a valorar aquesta qüestió, i emplaça el tribunal contenciós administratiu a resoldre si hi ha relació laboral. La corporació nega la relació laboral i assegura que, com a becaris, no van prendre mai decisions com la resta dels treballadors.

L’informe de la Inspecció recull que els becaris es dedicaven a àrees com l’edició de vídeos, redacció de notes de premsa, cobertura d’actes o rodes de premsa, el recull de premsa diari (clipping) o la gestió de les xarxes socials. Una de les persones becades cobria la baixa per maternitat de la fotògrafa de la vicepresidenta de la Diputació. Segons l’informe, rebien les instruccions sobre la faena dels grups del PSPV i Compromís, en el Govern de la corporació provincial, o dels mateixos assessors i la Diputació no va acreditar cap pla formatiu.