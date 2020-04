La Conselleria de Cultura mobilitzarà 4 milions d'euros per a fer front als efectes de la crisi sanitària en el sector

La Conselleria de Cultura mobilitzarà 4 milions d'euros per a assegurar la implementació de mesures econòmiques específiques dins del paquet ‘Reactivem’, que té com a objectiu fer front als efectes que provoca en el sector cultural valencià la paralització d'activitat generada per la pandèmia del coronavirus.



El departament explica que aquesta mobilització extraordinària de recursos, així com l'adaptació a les necessitats actuals dels 130 milions d'euros de Cultura de la Generalitat ja pressupostats, farà possible l'execució de les múltiples propostes del paquet ‘Reactivem’, que està dissenyant la Generalitat i que arribarà a tots els sectors culturals.



El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, explica: "Des del primer moment hem considerat que el sector cultural valencià necessita mesures específiques per a fer front a l'efecte de la pandèmia més enllà de les ajudes que s'estan generant de manera global, ja que les empreses culturals i creatives tenen unes especificitats molt concretes a les quals cal donar resposta".



A més, Marzà afegeix: "Hem d'entendre que gràcies a la cultura la nostra societat està vivint un confinament més suportable. El treball social que estan fent tots els sectors culturals, nodrint de continguts per a consumir en línia, és encomiable. Totes aqueixes persones que s'hi troben darrere no viuen només d'emocions i complicitats, han de remuntar les seues vides i assegurar el seu treball".

🎭 Amb l'#ApagónCultural el dia és més gris. Imagineu si ens quedarem sense la vida que ens dona.



📈 Per això sumem 4 milions d'€ d'impuls al sector a banda del ja pressupostat.



Perquè per poder gaudir de la cultura, els professionals han de poder viure d'ella.#reaCtivempic.twitter.com/KxgPph4XGY — Vicent Marzà (@VicentMarza) April 10, 2020

El conseller també destaca: "Volem executar tot el pressupost inicial que tenim per a cultura en 2020, però no sols això, feia falta també ampliar la dotació econòmica per a acompanyar les indústries culturals i creatives valencianes en un moment tan complicat".