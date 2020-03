Sanitat confina els residents d'un centre de tercera edat de València en detectar 12 positius per coronavirus

La consellera de Sanitat i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, ha anunciat aquest dimarts 15 nous casos de coronavirus, 13 a València i dos a Alacant. A Alacant el primer roman ingressat amb pneumònia i es desconeix l'origen. El segon, també amb pneumònia, està hospitalitzat i ha donat positiu en estar en contacte amb un infectat anterior.



Dels 13 de València, un està en el seu domicili en estat lleu i els altres 12 casos positius s'han detectat en un centre de persones grans de la província. El seu estat també és lleu.



D'aquesta forma, la Comunitat Valenciana té en aquests moments 63 casos actius, 42 a València i 18 a Alacant i tres a Castelló. D'ells, 18 estan ingressats i 33 en els seus domicilis.



En el cas dels 12 detectats en la residència de la tercera edat a València, Barceló ha explicat que Salut Pública està valorant la situació, però que es van adoptar les mesures establides en el protocol del ministeri, per la qual cosa es procedirà al tancament del centre de dia i de la residència. També queden restringides les visites.



Tant els 12 residents infectats com la resta romandran a les seues habitacions i evitaran les zones comunes per precaució.



D'altra banda, Barceló ha comentat que segueixen en aïllament en els seus domicilis 59 professionals sanitaris, encara que cap ha donat positiu fins ara.



Sobre si aquesta situació canvia l'escenari de contenció decretat a la Comunitat Valenciana, la consellera ha explicat que esperaran a veure d'on ve el contagi per a saber si es passa a una fase major.



Sobre les restriccions en els actes amb motiu de les Falles, ha explicat que esperaran les instruccions del Ministeri de Sanitat després del consell de ministres d'aquest dimarts per a prendre decisions.