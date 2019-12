Un immigrant veneçolà amb VIH tancat en el CIE de València denuncia que el deportaran: “És una sentència de mort”

Un immigrant veneçolà amb VIH tancat en el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Sapadors a València, denuncia que dijous ha rebut la notificació de la seua expulsió imminent. El Ministeri de l’Interior té previst traslladar-lo divendres a les 9.25 a l’aeroport de Barajas per deportar-lo a Veneçuela.

R. Y., de 33 anys, residia a Madrid des del 2015 i va passar un temps sense rebre tractament mèdic. “Al meu país no l’aconseguia”, assegura a aquest diari des del recinte de Sapadors. A Madrid per fi va aconseguir tractament a través de l’Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz i el seu estat de salut va millorar.

L’home conta que no va ser internat en el CIE de Madrid “perquè no hi havia places disponibles” però la Policia li va retirar el passaport i li va proporcionar una fotocòpia compulsada perquè periòdicament acudira a signar. R. Y. afirma que va perdre la fotocòpia compulsada i que va deixar d’acudir a signar “per por que em capturaren”. El 2017, segons han confirmat fonts oficials a aquest diari, la Sotsdelegació del Govern a Burgos va emetre una ordre d’expulsió.

El 13 de novembre passat, el veneçolà estava de pas per València quan la Policia el va identificar i, com que no tenia cap paper, va ser internat en el CIE de Sapadors. “Mai abans havia estat internat en un CIE”, declara R. Y., que critica les condicions del centre: “Ací hi ha restriccions de tota mena, el menjar és una porqueria, les cel·les són fastigoses i no tenen calefacció, tothom està constipat”. “Hi ha un abús de poder de moltes de les persones d’ací contra els interns”, afig.

Un corredor del Centre d'Internament d'Estrangers de Sapadors a València.

Durant l’internament ha rebut la medicació gràcies a la seua parella, un ciutadà espanyol resident a Madrid. La campanya CIEs No, amb l’ajuda de l’ONG Metges del Món, ha intentat accedir al recinte per fer un seguiment del cas, segons un portaveu. “Estant ací endins vaig informar la Policia que jo tenia malaltia crònica, no em van fer analítiques ni em van donar la medicació i va ser la meua parella qui els va facilitar la medicació”, relata R. Y., que també denuncia que des de fa dues setmanes pateix diarrea crònica i que no se li ha practicat cap analítica per comprovar si té relació amb el VIH. “Tinc erupcions bastant fortes a les cames que evidencien clarament que és un fong, adquirit per la falta d’higiene i per les dutxes i els banys”, assegura.

L’home ha demanat asil humanitari, però una resolució del 26 de novembre passat de la sotsdirectora general de Protecció Internacional del Ministeri de l’Interior va rebutjar la sol·licitud. La seua advocada d’ofici va plantejar l’endemà passat una petició de reexamen de la sol·licitud d’asil, que tampoc va prosperar.

Una lletrada de la campanya CIEs No va presentar el 9 de desembre passat un escrit en el Jutjat d’Instrucció número 3 de València, encarregat del control del CIE de Sapadors, que exposa la situació tan delicada de l’intern. L’escrit denuncia que el passaport de R. Y. està caducat i “retingut a Madrid” i adverteix que “es trobarà al país d’origen sense cap mena de document que acredite la seua identitat”.

Després de la notificació de l’ordre d’expulsió, prevista per a divendres, altres advocats intenten recórrer-la. També han recorregut al Defensor del Poble, que dijous ha admés a tràmit la queixa: “S’han iniciat les actuacions davant els organismes administratius competents”, indica. Una portaveu de la Delegació del Govern consultada per aquest diari ha confirmat que l’intern té una ordre d’expulsió que correspon a la Sotsdelegació de Burgos, per la qual cosa el CIE de València tan sols “custodia” l’home.

“L’expulsió al meu país és una sentència de mort”, addueix R. Y. des del recinte de Sapadors. D’ací a unes hores probablement serà deportat.